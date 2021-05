¿Qué es una dictadura?

A estas alturas del partido y de la historia nacional, los guatemaltecos debiéramos tener cabal comprensión de lo que es una dictadura. En el siglo XX, vivimos como sociedades implacables. La dictadura de los 22 años, como fuera llamada la del sátrapa, Manuel José Estrada Cabrera, que gobernó de 1898 a 1920. Y posteriormente, la dictadura del caudillo militar, general Jorge Ubico Castañeda, que lo hiciera del 15 de febrero de 1931 al 1 de julio de 1944. Quizás para este tipo de dictaduras, una definición como la siguiente, le haría bastante justicia: “régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad”. Si bien es cierto, que fueron sátrapas y caudillos, a la luz de nuestra propia historia, sería impropio decir que gobernaron “solos”, tanto en los años de Estrada Cabrera, como en los de Ubico Castañeda, hubo cómplices internos y externos. Entre los internos, las elites económicas y políticas nacionales, llamadas “liberales” en ambos casos y el Ejército. Y a nivel internacional, los países imperialistas y con intereses económicos y políticos en nuestro país, como Gran Bretaña, Estados Unidos de América y Suecia, para citar algunos en la dictadura de Estrada Cabrera y el de Estados Unidos de América, Alemania e Italia, en el caso del general Ubico Castañeda. Recordemos que una dictadura es una forma autoritaria de gobierno, con nula tolerancia al pluralismo político y a la libertad de prensa. Por otra parte, recordemos que las democracias, aunque sean capitalistas, son regímenes en los que «quienes gobiernan son seleccionados mediante elecciones competitivas». Al contrario, la dictadura es un sistema de gobierno donde el poder se concentra en una persona o un grupo de personas que no están sometidas a las leyes, el control y separación de poderes características de una democracia. Me parece que Guatemala, pese a todas las esperanzas fincada en los Acuerdos de Paz, firmados en diciembre de 1996, en la actualidad se enverada a una dictadura del Pacto de Corruptos. Se pretende fingir elecciones democráticas y libres, mientras que se eligen a los financiados por las elites que conforman dicho pacto y que desgobiernan el país, especialmente saqueándolo por medio de los negocios públicos, ahora con el peligroso condimento del narcotráfico. Como integrante ‘ad honorem’ de todas las comisiones del pacto fiscal, excepto de la primera, tengo el deber ciudadano de protestar por las detenciones antojadizas realizadas por el Ministerio Público en contra de los ciudadanos Juan Francisco Solórzano Foppa, Aníbal Antonio Argüello Mayén, de Roberto Cáceres Estrada, de Byron Barrera y de otros ciudadanos acusados de querer formar un partido político anómalamente, que todavía no ha nacido.