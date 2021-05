Los misterios del poder

Los partidos políticos en Guatemala usurpan esa calidad, creando un círculo vicioso que complica la solución de la problemática nacional, evadiendo la responsabilidad de intermediar entre la sociedad y el Gobierno, sin ejercer la función de oposición ni ser instrumentos confiables que fortalezcan la vida institucional, erosionando la base de la democracia. Los dirigentes sumisos al poder paralelo, se dedican a negocios ilícitos, convirtiendo la sociedad en rehén de un modelo colapsado y corrupto, propiciando el saqueo del Estado, viviendo más allá de la farsa sin una idea realista del concepto de nación y de patriotismo, con el país a la deriva convertido en un circo que terminará desintegrado. Y perpetuarse en el poder el fundamentalismo económico y financiero, opuesto sistemáticamente a implementar una política coherente, propiciando el bienestar social, teniendo como base el bien común, la tolerancia y la justicia, sin crear subclases ingobernables en una población creciente, que en pocos años será de 30 millones. Ni los estragos del COVID-19 los hacen reflexionar y darse cuenta que estamos en el fondo del abismo y nunca saldremos, empecinados en que este gato es mi gallo.

La ausencia de un pensamiento moderno y liderazgo definido que, enfrente y solucione la crisis sin subordinarse a intereses espurios, no es casual. Tampoco lo es marginar la inteligencia y el talento, capaz de diseñar y dirigir un modelo alternativo, error que lleva a la destrucción definitiva de las precarias estructuras sociales, que mantienen un grado de estabilidad y calma relativa, sin ocultar que el verdadero y lucrativo negocio es crear problemas sin resolverlos. El drama se repite cada cuatro años y se puede superar en parte, eliminando el mercado político con un liderazgo capaz y honrado, ejercido con independencia y un interés genuino en curar la prolongada enfermedad social, política y económica y, desaparecer un viejo misterio del poder: ver con desdén la injusticia y la miseria.

Sin respetar los cánones establecidos por la ética y la moral pública, oportunistas con fines aviesos financian proyectos políticos sin legitimidad, careciendo de ideología, organización y liderazgo, indispensable para impulsar un proyecto social articulado y consolidar un pensamiento democrático definido. Conducta propia de la dirigencia incapaz y corrupta que debilita la política y destruye los partidos como instrumento idóneo y legítimo para alcanzar el poder, canalizando las aspiraciones sociales y reducir la desigualdad abismal, en una sociedad desintegrada y desorientada, que perdió la fe en el sistema y necesita con urgencia, un programa político nacional estructurado y formar una voluntad colectiva de cambio, empezando por la reforma intelectual y moral de la sociedad que, no se cohesiona por faltar un instrumento transparente y auténtico, falencia superable dando un salto cualitativo de la teoría a la realidad fortaleciendo la democracia con un cambio real irreversible El reto hay que asumirlo, diseñando con visión una política de crecimiento económico y desarrollo social sustentable, generando con responsabilidad bienestar con equidad. Solo una democracia real, económica y social, garantiza una democracia política permanente que satisfaga las necesidades humanas, priorizando la cohesión social. Como sabemos, la democracia no es fruto de un proyecto de ingeniería social que pretende liberar la actividad económica del control social y político, ni de una verdad absoluta. Es acción humana, una teoría abierta, una voluntad colectiva y una creación innovadora sin someterse a una definición precisa apartada de los valores sociales y las aspiraciones universales del hombre. En esencia, es la convergencia de fraternidad, libertad, igualdad y justicia. Joya. En lugar de convertir a Bukele con el 90 por ciento de apoyo popular, en una oportunidad y desterrar la corrupción, ‘mister’ Sam lo castiga y premia a ‘Yamanetti’, por hacer algo similar bajo de agua y perpetuarla, con el 90 por ciento del pueblo en contra. ‘To be or not to be’…