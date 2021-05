La preconsciencia de las masas

Hace unos días una señora que vive en una casa palaciega sobre una colina, con paradisíaca vista a los volcanes y entre el esplendor de nuestra exuberante flora tropical, pero rodeada de paupérrimas poblaciones rurales, me recriminó mi crítica al “despotismo efectivo” de Bukele. “Cuando finalmente alguien está haciendo lo que resulta necesario” –me dijo– “los necios, como vos, lo critican”. “Además, eso de que entró con la fuerza armada a la Asamblea Legislativa, que ‘igual que aquí’, era ‘una cueva de ladrones’ ¿por qué te molesta? Y lo de “volarse” a todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional, ‘que no lo iban a dejar gobernar “bien”,’ no es más que ‘cumplir los deseos de los votantes, o sea que es legal; para eso lo eligieron los guanacos’. Ojalá tuviéramos un Bukele aquí, que meta al bote a los mareros ‘y a los políticos corruptos’ y que la gente pueda andar tranquila ‘sin temor a que los asalten, como en mis pesadillas”’,dijo, señalando con el dedo y el mentón los alrededores. “Creo que deberíamos hacer a Bukele Presidente de Centroamérica”, sentenció finalmente. De nada sirvió que yo señalara que también a Barrios lo había declarado una Asamblea Constituyente “dictador constitucional”, ‘cumpliendo los deseos de los votantes’, con todos los peligros que eso implica. “Necesitamos a alguien así” –dijo apasionadamente– “o estos corruptos nos van a echar en manos de los comunistas”. “Y también ‘está bueno que mande a los gringos al carajo’, seguro los chinos le van a dar el pisto que necesite”. Iba a explicarle que ‘pese a lo mucho bueno que le reconozco a Bukele,’ El Salvador es una economía dolarizada, con, al menos, uno de cada cinco ciudadanos viviendo en EE. UU. y ‘enviando remesas a ciencia y paciencia del Tío Sam’ y con una deuda en moneda dura equivalente a más del 90 por ciento del PIB, por lo que el Presidente salvadoreño pronto tendrá que reducir gastos o aumentar impuestos, ‘por la dificultad de adquirir más deuda en dólares’, pero desistí. Ella solo sabe que “las cosas no andan bien” y que parece que Bukele, “las va a arreglar”…

El apasionado intercambio de opiniones, sin embargo, me pareció revelador: esa señora había sido hasta ahora parte del “voto duro” del régimen conservador guatemalteco, del cual ya está, obviamente, desencantada. Teme que la corrupción y ‘la insensibilidad del sistema hacia los deseos de los ciudadanos pobres’ (¡las vacunas!, por ejemplo), orille a estos últimos a “‘ponerle coco’ a las Thelmas”. Y es que no nos llamemos a engaño, ciudadano: desde 1986, el menú electoral guatemalteco solo permite dos opciones: el de los ‘conservadores del régimen’, tanto “por la izquierda” como “por la derecha”, y el de los neomarxistas, tolerados “para asustar con el petate del muerto”. Eso sí, “controlados” todos los disidentes con leyes capciosas, ‘ahora reforzándose mediante una agenda legislativa regresiva’. El sistema permite una ‘competencia sucia’ por tomar el portaestandarte del régimen, pero una vez queda esto definido “en primera vuelta”, como sucede ahora mismo en El Perú, ‘se orilla al elector a “elegir” un gobierno malo’ – o por lo menos, impopular, ‘porque el otro, es peor’. ‘Se apuesta por el miedo del votante al cambio radical’. De esa manera, ‘la mayoría de la minoría ha logrado la persistencia del sistema’ desde 1986. Claro que los ‘cálculos pueden fallar’. Hasta hace poco, cuando la situación llegaba al extremo de hacerse insostenible, venía “el cuartelazo”, o más técnicamente, el “golpe de Estado”. Pero en el siglo XXI, con los ejércitos extirpados de la política, eso ‘ya no es políticamente viable’ y entonces, para ciertas damas de sociedad, por ejemplo, una bienvenida salida es que ‘surja’ un Bukele, para dar, si es necesario, “un bukelazo”. Si sale bueno, pues bueno; y si no, “sangre, sudor y lágrimas… ¡pero no comunismo!”.

En un país en el que no se enseña a los escolares la asignatura de Historia, y en particular ‘no se enseña Historia Patria,’ no es extraño que nuestras elites ignoren que el sistema liberal republicano empezó como ‘un movimiento sedicioso en contra del despotismo’ de las monarquías, ‘cosa que aquí no se logró plenamente.’ El sistema liberal republicano resultó de la imposición de “un orden nuevo de cosas” y en la mayoría de las ocasiones, ‘a través de un proceso revolucionario.’ El filósofo alemán Jorge Guillermo Federico Hegel (1770-1831) inspiró el análisis del proceso, en “cinco fases”, así: (1) ‘la primera fase’ es aquella en la que se hace evidente ‘la insuficiencia del orden anterior.’ Esto se manifiesta de dos maneras: (1.a) con ‘la preconsciencia de las masas’, esa sensación ‘indefinida pero generalizada’ en la que sin precisarlo bien, la gente ‘intuye’ que “las cosas no andan bien”; y (1.b) con lo que Hegel llamó la “consciencia vigilante” de los formadores de opinión, “los teóricos”. Estos proponen “fórmulas” para salir del atasco histórico. Una sociedad puede quedarse indefinidamente en esta situación, hasta que se entra a (2) ‘la segunda fase’, o sea, ‘la fase política.’ En esa fase, surgen líderes con suficiente capacidad como para entender a los “teóricos”, pero además, con suficiente carisma como para transmitir ‘el deseo de cambio’ “a las masas”. Los marxistas europeos del siglo XIX , por ejemplo, entendieron esto a la perfección: Marx y Engels eran su “conciencia vigilante” y Lenin y Trotsky fueron, al final del proceso ruso, los ‘líderes políticos’ que capitalizaron, en la tierra del zar, un ‘específico deseo de cambio.’ Si la segunda fase se completa exitosamente y llega un ‘mayoritario deseo de cambio,’ inexorablemente viene la (3) ‘tercera fase: la toma del poder’; y si esta supera la inevitable (4) ‘cuarta fase: la reacción,’ entonces se entra a la (5) ‘quinta fase: la consolidación y expansión del orden nuevo.’ Hasta que ese “orden nuevo de cosas” se vuelva otra vez ‘insuficiente’ y el proceso –según la visión “dialéctica” de Hegel (tesis, antítesis, síntesis)– ‘se repita’, en una espiral sin fin…

El actual régimen político guatemalteco es, evidentemente, “un orden de cosas ‘insuficiente’” –no muy distinto de El Salvador “pre-Bukele”– ‘para conducirnos a un futuro mejor.’ En decadencia y dando “patadas de ahogado”, como lo revela su patética y burda ‘persecución de los disidentes’ (de los cuales los casos de Alfonso Carrillo y Juan Francisco Solórzano Foppa, no son más que los ‘notorios más recientes’). No saben sus envalentonados beneficiarios que en el fondo son débiles, o no lo quieren aceptar; pero un análisis desapasionado de las encuestas previas a la “primera vuelta” de la última elección presidencial (2019), revela que los verdaderos conservadores son, si bien les va, un 15 por ciento de nuestro electorado. Los radicales marxistas y neomarxistas, otro tanto. Esto quiere decir que ‘siete de cada diez guatemaltecos no están conformes ni con lo uno ni con lo otro’. Pero el régimen, con sus alambicados requisitos y sus trampas estructurales, se las arregla para que “el menú” político, al final de cada ciclo, sea escoger entre uno de los “líderes” de la cleptocracia (de “izquierda” o de “derecha”) y ‘a veces’, un “candidato antisistema”, para asustar al electorado “con el petate del muerto”. El cuento del régimen es “o nosotros, o Venezuela”. Y no digamos nada, por redundante, de cómo el sistema nos asigna “representantes” al Congreso, o magistrados y jueces, en esta ‘crecientemente ilegítima “democracia de fachada”, diseñada para imponer la voluntad de la minoría conservadora.’ Así, la mayoría observa, ‘hasta ahora impávida’, como “el actual orden de cosas” ‘está por convertirnos en una nueva Honduras,’ para evitar que dizque nos conviertan en una nueva Nicaragua. Claro, muy pronto los aspirantes oportunistas a la Presidencia empezarán a dar a entender que ellos son “nuevos Bukeles”, pero “respetuosos de los controles republicanos”, para convencernos de que podemos ser una mezcla de El Salvador y Costa Rica…

Si usted está leyendo esto, ciudadano, usted forma parte de la “estructura informal de liderazgo” de nuestra sociedad. Debe entender que para que Guatemala salga de este predicamento, ‘usted se tiene que involucrar.’ Y no necesitamos otro “caudillo”. ‘Necesitamos un auténtico movimiento político’ que genere un genuino, ‘generalizado’ y específico deseo de cambio, hacia una ‘república incluyente’, con un sistema capitalista moderno y popular, verdaderamente democrático. “La fórmula de Lincoln”, pero “tropicalizada”. Esto no solo es posible, ‘ya solo es cuestión de tiempo’; que no lo engañe la absurda prepotencia y actual preponderancia ‘pasajera’ de la cleptocracia que ‘aún sueña con Trump’, pues ‘su fin se avecina’. A cámara lenta y pese a las apariencias, este sistema ‘se derrumba.’ Ya existe aquí –aunque con dos siglos de retraso– “la preconciencia de las masas”, ‘solo falta que la estructura informal de liderazgo de la sociedad se involucre.’ Lo exhorto a no perder la esperanza y a estudiar esa fórmula. Vaya a ‘www.ciudadanotoriello.com’, a la pestaña de “Plataforma Ideológica” y encuentre el “Manifiesto Fundacional del Partido Liberal Auténtico de Centroamérica”. Si no tiene mucho tiempo, diríjase directamente a la página 71 y siguientes y analice “la fórmula” ahí propuesta. Tenemos futuro, pero este no descansa sobre los hombros de un novel cacique “salvador”, sino en la estructuración de un verdadero y generalizado movimiento político liberal, moderno, en el que ‘lo que cuenta son las ideas, las propuestas,’ más que sus porta-estandartes. Cuando el 70 por ciento se manifieste, ‘no habrá poder que lo detenga.’ ‘No permita que nos roben el futuro de la Patria.’ Aún estamos a tiempo…