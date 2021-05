Cien años con Tito Monterroso

Mi primer encuentro con Tito Monterroso, ocurrió hace 25 años, el día de la firma de los Acuerdos de Paz, cuando él puso los pies por primera vez en suelo guatemalteco, luego de algo así como 50 años de exilio en México. Lo encontré en el Aeropuerto La Aurora, mientras yo andaba cubriendo para ‘elPeriódico’ la llegada de la dirigencia guerrillera al país. Un acontecimiento, por aquel entonces. Tito y Bárbara Jacobs, su esposa, que viajaban en el mismo avión que los comandantes, se habían quedado apartados de todo el relajo –gente que corría de un lado a otro, agentes de seguridad, funcionarios de gobierno, diplomáticos, periodistas– y estaban ahí parados en un rincón, junto a su maletas, medio perdidos, medio asustados, medio conmovidos por ese regreso a la Patria. Me acerqué a ellos y me dieron ganas de abrazarlos, de darles la bienvenida, pero temí que salieran corriendo aterrorizados por mi efusividad. Los saludé amablemente, me presenté y luego de cruzar dos o tres banalidades, le expresé a Tito mi deseo de platicar con él de una manera más relajada.

Era aún la época de las contestadoras telefónicas, y cuando regresé esa noche a mi casa y revisé los mensajes, escuché de pronto: “Señor Aceituno, le habla Augusto Monterroso…”, que a mí me sonó como “aquí le habla Franz Kafka o Christoph Lichtenberg…”. Sentí un leve mareo, me pellizqué el antebrazo para ver si no andaba perdido en alguna dimensión desconocida, y ya no me acuerdo si fue esa misma noche o a la mañana siguiente que me presenté en su hotel cargado de una pequeña grabadora y varios casetes. Lo que sí recuerdo es que platicamos muy a gusto durante dos o tres horas. El solo hecho de estar de nuevo en Guatemala, lo maravillaba. Hablamos de todo, menos de política, aunque me contó muy divertido su huída despavorida del país durante los últimos días de la dictadura de Ubico.

Hubo muchas pláticas después junto a Enrique Noriega, Adolfo Méndez Vides, Arturo Monterroso, Moisés Castillo, que le tomó lindas fotografías…El día que recibió el Premio Príncipe de Asturias, contestó mi llamada desde Guatemala y nos pasamos casi media hora hablando de ‘Pepe’ Batres Montúfar, a quien me dijo le dedicaba el galardón. Tito fue de una gran generosidad conmigo. Entrevistarlo era una delicia y charlar con él, ya sin grabadora de por medio, aún más. Contestaba a mis preguntas con esa mezcla fascinante de inteligencia y sentido del humor, que le brotaban naturalmente, sin imposturas, con delicadeza y humildad. Con alma.

Para mí era como si me hablara don Miguel de Cervantes. No solo uno de los grandes escritores guatemaltecos del siglo XX, sino uno de los grandes estilistas de la lengua castellana de todos los tiempos. Este 2021, Tito estaría cumpliendo cien años. Una efeméride para celebrar con todo el esplendor del caso. Qué sé yo, su rostro y sus palabras deberían de aparecernos por todas partes, deberían de inundar este país. Que en un lugar como Guatemala, tan negado a la inteligencia y a la letra escrita, surjan escritores como él, tiene algo de prodigioso, aunque el dinosaurio siga estando todavía ahí.