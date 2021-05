Batallas irracionales (II)

Afortunadamente los ataques de Hamás hacia Israel han terminado, por de pronto. Desde la Primera Intifada, en 1987, ha habido más de 14 mil muertes, en su mayoría palestinos, en Israel, Cisjordania y Gaza.

Las facciones terroristas como Hamás y Hezbolá no aceptan los acuerdos de Oslo, de 1993, entre Israel y la Organización para la Liberación Palestina liderada por Yasser Arafat. Estos acuerdos fueron uno de los pocos “éxitos” de Bill Clinton, ya que pretendían lograr una paz firme y duradera, pero la irracionalidad de los palestinos ha hecho imposible lograrla. Países como Irán han financiado a las dos facciones terroristas que no han permitido la paz por razones ideológicas, religiosas y odio al éxito de Israel.

La naturaleza le dio petróleo a los árabes y persas, pero a los judíos les dio inteligencia, emprendimiento, tenacidad y otras cualidades que han incitado la envidia y el odio hacia este reducido segmento de la población que ha sido líder en la ciencia, tecnología, premios Nobel, arte, agricultura, y otras disciplinas.

El territorio que recibieron los judíos en 1948 para ya tener un espacio donde fundar el Estado de Israel, no solo es pequeño, sino que sin recursos naturales. Pequeña compensación para 2 mil años de persecución. Su productividad la lograron los israelíes posteriormente; en Google Earth pueden ver el desarrollo de esa nación, o en YouTube.

Yo he visitado Israel, incluyendo Jerusalén, dos veces, y aparte de ver un país muy avanzado, me impresionó ver la cantidad de mezquitas islamistas, y otros templos religiosos, mientras que en los países donde manda el islam no se ven templos ni judíos, ni cristianos, ni de otras religiones.

Israel firmó la paz con Jordania y Egipto hace varios años; acaba de firmar acuerdo de relaciones con Baréin y EAU.

Los países que no reconocen al Estado de Israel, aparte de las petromonarquías árabes, son países con dictaduras como Cuba y Corea del Norte, en su mayoría.

Columnistas como Fritz Thomas y Danilo Parrinello, la semana pasada publicaron su visión del conflicto y estoy de acuerdo con ellos.

Brenda Sanchinelli, en ‘PL’ del viernes pasado, hace una breve reseña histórica en la que judíos y cristianos coinciden en Jerusalén hace 2 mil años, mientras que pasan siete siglos hasta que los musulmanes construyan la Cúpula de la Roca. Jerusalén no es mencionada en el Corán, y el único sustento que tienen los creyentes en el islam es el supuesto viaje fantástico de Mahoma a Jerusalén en un caballo volador, y su ascensión al cielo en presencia de Allah.

Lo irracional es que esta fantasía ha causado millones de muertes, ya que los seguidores del islam creen que el martirio y el asesinato de “infieles” los lleva directo al paraíso.

Estaba escribiendo esta columna cuando no me resistí a pausar y leer en ‘elPeriódico’ la columna de mi amigo ‘Paco’ Pérez de Antón, en la que cita a un israelí, Abba Eban así: “La historia enseña que los hombres solo se comportan de manera inteligente una vez que han agotado todas las demás opciones”.