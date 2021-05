Qué está pasando en el mundo (Cuarta Parte: Israel)

Este mes, los sábados, he dado mi opinión de lo que pasa en algunos países del mundo. Me he referido a Francia, España, Colombia y ahora hablaré de Israel, país que desde el día 10 de mayo ha estado sufriendo ataques terroristas de la dictadura de Hamás, la que sin ningún pudor se declara yihadista, islamista y antisemita. Hamás es una banda de terroristas que lo que pregona es acabar con el Estado de Israel. Estos terroristas que no son necesariamente palestinos han declarado que están preparados con sus armas, con sus cohetes para volar autobuses y para el martirio. Además, Hamás ha manifestado que su meta es destruir al Estado de Israel y asesinar a todos los judíos, no solo en Israel, sino en todo el mundo y que con la ayuda de Allah los asesinarán, además que nunca reconocerán al Estado de Israel. Manifiestan los terroristas que de ellos solo recibirán matanza.

Ustedes amables lectores conocen la historia de Israel, que se remonta 4 o 5 mil años y que para entender y resolver el conflicto entre Israel y Hamás sería necesario escribir como mínimo un libro. Lo que yo pretendo ahora es plantear la situación actual y quizá cómo podría resolverse en el corto plazo. Pero empezando por el principio hay que recordar que el día 10 de mayo Israel celebró el “Día de Jerusalén”, como todos los años en estas fechas. Para Israel se trata de una fiesta nacional y para los palestinos equivocadamente esa fecha no es otra cosa que el inicio de la ocupación de “sus” territorios. Por lo que en esa celebración los palestinos tiran piedras al Muro de los Lamentos y a quienes allí se encuentren. Sin embargo, este año en tal celebración se dio un caso puramente inmobiliario, ya que algunos palestinos que sin pagar renta, ocupaban viviendas, fueron a juicio y lo perdieron, por lo que los tribunales ordenaron su desalojo. Esto enardeció los ánimos y los palestinos lanzaron no solo piedras, como todos los años, sino luces de bengala contra las casas de israelitas, lo que obligó a la Policía a cargar contra los manifestantes palestinos.

En esa parte del mundo de una chispa puede surgir un incendio y las protestas fueron esa chispa, por lo que desde la Franja de Gaza los terroristas de Hamás iniciaron un ataque con misiles balísticos de origen iraní. Este año no fueron cien o doscientos morteros sino miles de potentes misiles en contra de la población civil. Este ataque Israel lo contuvo con su Cúpula de Acero, que es un sistema de defensa antiaéreo que en un 90 por ciento ha derribado a los misiles. Hay un porcentaje de tales proyectiles que han caído en territorio palestino y en áreas despobladas. A la fecha se han lanzado más de 3 mil misiles, hay que imaginar que si no existiera la Cúpula de Acero cuántos muertos habrían en Israel y además la respuesta del Ejército judío, que sería terrible con destrucción material y pérdida de vidas incalculables, no como ahora que anuncian con antelación los lugares que serán atacados para evacuarlos.

Una salida del conflicto sería que prive la sensatez en el pueblo palestino, que repudien a Hamás, usurpadores del poder, y logren la paz. Shalom aleijem (continuaré).