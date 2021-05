La violencia de los corruptos

Desde hace algún tiempo, algunos autores y analistas han prevenido acerca del desarrollo de tendencias fascistas alrededor del mundo. Estas, sin embargo, suelen enlodarse en su inmundicia, acabando en el desastre, como lo muestra el fracaso de gobernantes autoritarios en el manejo de la pandemia. Casi por subsunción lógica, este fenómeno pasa en nuestro país y cabe esperar que muy pronto estos sectores regresivos tengan que responder por sus políticas mortales.

En este contexto, la última semana se hizo evidente la organización de una campaña de amedrentamiento cuyos hilos, sin duda, se inscriben dentro de una macabra planificación en la que es evidente la participación de las fuerzas violentas del Pacto de Corruptos.

Los hechos inician con el asesinato a mansalva del profesional sancarlista David Girardot Pazmiño, quien se había destacado por su incansable denuncia de la corrupción de Murphy Paiz. Cualquier investigación del hecho debe empezar con los sectores molestos por la actividad de Pazmiño, quien acababa de hacer otros señalamientos. Desde luego, tampoco puede descartarse la participación de otros miembros de la mafia universitaria, algunos de ellos con significativo poder dentro de la cooptada estructura sancarlista. Muchos ciudadanos pedimos que se realice esta investigación, porque este crimen no tiene que marcar un normal retorno a la violencia antiuniversitaria de hace varias décadas.

Lo acontecido no es algo aislado ni casual. Al denunciar el hecho por las redes sociales —ya que hubo poca atención al hecho en los medios periodísticos— fui amenazado por un perfil falso. Aunque ya mandé mi denuncia a Facebook, pienso averiguar más. Los registros de las acciones en el Internet quedan grabados y no sería desencaminado que un día supiéramos quiénes son los involucrados en esos actos. Los corruptos dejan su olor inmundo regado por todos lados. Esta desconfianza gana fuerza cuando se suma el continuo asedio a periodistas de diversos medios, que, sin duda, cuentan con valioso apoyo en varias partes del mundo.

En ese contexto, se presenta la artificiosa captura de Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la SAT. Miembros de la cúpula empresarial parecen cómodos en esta maniobra de terrorismo legal, la cual demuestra de qué lado están los empresarios dentro de la ola represiva. Los que tenemos memoria de la cobardía de los asesinos de los setenta y ochenta, tenemos también la certeza de que los gestores de la violenta corrupción responderán muy pronto a una ciudadanía que, atenazada por el miedo de la pandemia, tendrá que despertar. En este sentido, la comunidad internacional sabe de primera mano de la marejada de inmundicia impulsada por el actual Presidente y su camarilla de hambrientos secuaces. Al final, estos solo han sido transparentes para mostrar su corrupción.

Para ensombrecer más el panorama, en estos días acontece lo de la cárcel de Cantel, lo cual, aunque parece deberse a una reyerta interna, no puede desconectarse del objetivo de asustar a un pueblo pusilánime. En cualquier caso, es hora de que la fascinación fascista con la violencia se vea interrumpida por la cólera del pueblo, la cual ya debe empezar a manifestarse en serio.

Los hechos parecen sugerir una respuesta macabra a la pobre denuncia norteamericana que amenazó, por enésima vez, a los corruptos más conocidos con las medidas más enérgicas. Esto no tiene que terminar como en el caso del muchacho que alertaba con la presencia del lobo. En un mundo en el que la hegemonía norteamericana está en crisis, estos mensajes solo reflejan carencia de objetivos fuertes. No se trata de la soberanía, sino de entender que, en un mundo interconectado, Guatemala es un país peligroso hasta para sus vecinos más poderosos, no digamos para sus ciudadanos.