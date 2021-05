Doctor Guido Amílcar Orozco Durán: “in memoriam”, III parte

Para entonces, yo habitaba un apartamento, en el edificio de la Droga Star, que estaba localizado en la avenida Corifeu de Azevedo Marques. La dirección exacta de ese apartamento era rua Nicolau Pereira Lima, bairro de Butanta, São Paulo. En ese edificio quedaba también, en los locales comerciales, una mueblería que nos vendió a la mayoría los muebles de nuestros apartamentos y una peluquería en donde nos cortábamos el cabello. Desde el edificio, cruzando la avenida Corifeu, se llegaba a una rotonda en la que se ubicaba el famoso “Bar do Chico”, que vendía además de refrescantes bebidas, espirituosas o no, costillas de res a la parrilla y, enfrente, el mulato que vendía espetinhos (pinchos) de carne, que eran deliciosos hasta que nos enteramos que eran de gato. La noticia llegó por medio del Jornal do Butanta, que era el periodiquito del barrio. Para fin de año, entre 1984 y 1988, regresé varias veces a la ciudad de Guatemala a ver a mis padres y hermanos, del 15 de diciembre al 15 de enero de aquellos años para pasar las fiestas navideñas en casa y aprovechar las vacaciones universitarias, previas al Carnaval. En uno de esos retornos temporales reconocí en un convivio navideño, a Sergio Orozco, antiguo compañero del Colegio Salesiano Don Bosco, compañero de estudios de mi hermano menor, Juan Luis. Entonces era amigo de mis compañeros del mismo colegio desde la infancia, como los son los hermanos Bracamonte, especialmente Edwin y los hermanos Mendizábal, Manuel –Meme– y Aníbal, el Sapo o más bien exenano, que vivían en los alrededores de la 32 calle y avenida Bolívar, por donde Sergio y Guido vivieron. Aníbal y Sergio eran entonces estudiantes de Medicina Veterinaria y son ahora médicos veterinarios. Cuando mi exalumno y ahora colega economista me visitó dos veces en mi apartamento de la rua Nicalau Pereira Lima, del bairro deButanta, Leandro Yax Zelada, Guido siempre nos llevaba en su automóvil Chevy, color blanco, a dar las vueltas turisteando a los visitantes chapines. Algunas veces nos reuníamos en la casa de Roberto Escobar Sarti a compartir alegres saraos y los cumpleaños de ley que celebramos como buenos compatriotas. Guido tenía un amigo brasileiro que era estudiante del Doctorado en Química, que sabía más y estaba mejor enterado que yo de la bolsa de valores, pues se mantenía comprando y vendiendo acciones que eran asequibles a su bolsillo de estudiante. Convivía con Guido en el apartamento del CRUSP. Rubén, complementa: “Vivía como estudiante, en un apartamento de la Universidad. Poco a poco fue haciendo su vida, conoció a su segunda esposa, Eliane, no tenían en donde vivir y pasaron unos días en el apartamento con nosotros, posteriormente consiguen donde vivir, y vivieron juntos hasta el fallecimiento de Guido. Médico con especialidad en Gastroenterología, se dedicaba a investigaciones y trabajaba en prontos-socorros (emergencias), y atendía, como decía, convenios (seguros). Esto le permitió ayudarme cuando necesité trabajar unos meses, pues la beca que tenía había sido rebajada por la devaluación de nuestra moneda, Guido me consiguió trabajo en un pronto-socorro, en un suburbio de São Paulo donde trabajamos juntos, en turnos nocturnos cada tres días”.