Cómo perder un país

Bajo este título, la periodista y escritora turca Ece Temelkuran tituló un libro que nos cuenta cómo los populismos de derecha (una plaga en el mundo actual) se apoderan de las democracias, paso a paso, sin que las sociedades suelan darse cuenta. Temelkuran da muchos ejemplos de Estados que cayeron bajo el yugo del estos populismos de derecha: Rusia, Brasil, Estados Unidos (bajo Trump), Gran Bretaña, etcétera, pero es bajo la óptica de la nación de la autora, Turquía, que ella nos narra el drama que se vive en ese país.

La República de Turquía, que se fundó bajo sólidos pilares laicos, cayó bajo el severo autoritarismo de corte islámico con Recep Erdogan. Erdogan ha sido el Presidente de Turquía desde 2014, y ha estado ligado al poder desde 2003. En este tiempo ha desmantelado la democracia a su antojo, destruido los pilares del laicismo turco e impuesto un férreo islamismo de Estado, ha aplastado a la oposición, ha dado rienda suelta a la represión estatal, ha obligado a exiliarse a cientos de periodistas (incluida Temelkuran) y se ha colocado él mismo por encima de cualquier ley.

Antes de Erdogan, en Turquía se hubiesen reído si les hubiesen dicho que en su país (con vasta tradición laica) estaba por instaurarse una dictadura islamista. Y he ahí el problema. En palabras de Temelkuran: “Para quienes ya hemos perdido nuestro país, nuestro error no fue no hacer lo que podíamos haber hecho, sino en no haber descubierto antes lo que debíamos hacer”. ¿Acaso el ejemplo de Turquía y su lento (pero imparable decaimiento hacia el autoritarismo) no recuerda lo que estamos viviendo actualmente en Guatemala? ¿No es la sociedad civil guatemalteca altamente indiferente, y por lo tanto, propensa a caer en el lamento de Temelkuran a no descubrir con anticipación lo que tuvimos que haber hecho?

Y lo más preocupante, a mi parecer: ¿No han dado ya los últimos gobiernos (principalmente con el “comediante de poca monta” Morales y el “doctor rabietas” Giammattei) suficientes muestras de tendencias autoritarias graves como para no encender todas las alarmas? Detenciones ilegales, expulsión ilegal de la CICIG (violando acuerdos internacionales y leyes nacionales), carros sin placas intimidando a manifestantes, netcenters (troles) pagados por el Gobierno para incitar el odio en redes sociales, etcétera. ¿Acaso no es suficiente esto y muchísimo más para salir a las calles?

Ruego al lector disculparme por inundarlo de preguntas y dar pocas soluciones, pero es que francamente la indignación que siento ante la indiferencia generalizada ha provocado en mí una especie de parálisis interna y un abatimiento profundo. Debo exteriorizar mis inquietudes, con la esperanza de que haga eco en personas que puedan estar experimentando lo mismo que yo.

Aquí va otra inquietante pregunta: si en un país como Estados Unidos, con tan sólida tradición democrática y con una República de frenos y contrapesos tan bien “aceitada”, cayeron bajo el nefasto populismo de Trump, ¿en un país tan débil institucionalmente como el nuestro, y con nuestro historial de dictadores, no somos extremadamente propensos a caer de nuevo en una dictadura? Si al ciudadano promedio de nuestro país no le preocupa esta simple analogía, probablemente un futuro dictador ya tiene el 50 por ciento del trabajo completado.

Termino con esta severa advertencia de Daniel Ziblatt y Steven Levitsky: “La paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla”.