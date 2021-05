Carezco de facultad para manipular a jueces y fiscales

En su edición del pasado domingo 16 de mayo, elPeriódico difunde falsedades acerca de mi trayectoria y responsabilidades profesionales en la sección “Alerta a la señora Fiscal General” de elPeladero. Es importante aclarar a sus lectores que, al contrario de lo que se asegura en esta sección, tengo desde el año 2011 de no trabajar en el Ministerio Público y no he tenido ninguna relación laboral con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), como la entidad misma ya lo hizo de conocimiento de ese medio de comunicación y por lo cual se publicó tal aclaración. Por lo tanto, carezco de facultad alguna para presionar y manipular a jueces y fiscales, como usted argumenta, por lo que le solicito publicar una retractación tras estas aclaraciones respectivas.

He ejercido mi trabajo como abogada en distintos espacios en estricto cumplimiento de la ética personal y profesional, enfrentando en más de alguna ocasión denuncias espurias contra mí y mis clientes. El juez Fredy Orellana por ejemplo, que ustedes mencionan, es el titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia, juzgado que conoció el proceso cuando se interpuso una denuncia espuria contra mí y contra mis clientes en el Ministerio Público, derivado del mismo caso, y que tras agotarse las vías judiciales fue desestimada como un proceso espurio en el que se determinó carecer de fundamento y que los hechos indicados no eran constitutivos de delitos.

De la misma manera, los hechos a los que hace usted referencia como “escenas de drama, llanto y alegatos de atropello a mi dignidad” se refieren a una ocasión en que el juez Mynor Moto –hoy prófugo de la Justicia– intentó presionarme para realizar una audiencia que no había sido programada, cuando esa judicatura conocía el caso por vacaciones del juzgado titular. Ante esta irregularidad, lo que hice fue poner límites y ejercer mis derechos para impedirla. Describirlo con el lenguaje que usted utiliza, mientras se refiere a mi persona por el insulto “Botoneta”, es un ataque contra mi reputación y manipula prejuicios sexistas para deslegitimar mi trabajo.

Usted recordará que elPeriódico utilizó estos mismos hechos en un editorial de su pluma y un reportaje de Evelyn Boche en 2018, que en esa ocasión solicité aclarar y que por esa razón no se encuentran actualmente en su portal web. Me parece malintencionado volverlos a utilizar contra mi persona y por eso le solicito hacer las aclaraciones correspondientes.