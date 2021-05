Arrinconado a delinquir, “casi por obligación”

En los tiempos, cuando, en nuestra bella Guatemala muchas generaciones crecieron y aún llevan los buenos modales, los principios y especialmente el espacio que en los hogares se acostumbraba dar a la juventud, desde luego bajo la disciplina y el rigor del hogar, como parte de la formación y de la buena educación con la que se ingresaba a la escuela, para que el maestro solo terminará de dar forma, molde, sentido o estilo, cuál sastre al hacer un pantalón, que al final solo le queda cortar los hilos, hilachas o retacitos de tela que no juegan muy bien, para que el pantalón se vea bien hecho y luzca como prenda nueva, pero bien armada.

Eso porque los hogares y los padres, posiblemente, tenían mejor balance emocional y sobre todo responsabilidad en la crianza, formación y nivel de educación, para que la escuela, en su turno cuando entra a batear, participará en la INSTRUCCIÓN del patojo, tal y como le corresponde a esta.

Hoy, muchos jóvenes de nuestro tejido social, afortunadamente no todos, no cuentan con un padre y una madre responsables y con capacidad de prodigar amor, cariño y cuidados, si es que cuentan con la suerte de conocerlos, ven a la madre participando del consumo de las drogas, del alcoholismo, de la conducta moral indeseable, y sobre todo, con ausencia, casi total, de la dosis de amor al hijo, lo que constituiría una barrera para que el hijo no tome caminos equivocados que lo obliguen a refugiarse en grupos de antisociales, con altos grados de resentimiento, pero es así y es con ellos que encuentra cómo llenar el vacío que desde niño viene vertiendo en su tinaco de vida, y, como resultado, la sociedad tendrá un delincuente que por sentirse arrinconado por falta de apoyo, amor y cariño de quien lo escuche y guíe, busca o la misma vida lo pone entre un grupo equivocado.

Guatemaltecos, es tiempo todavía de hacer un descanso en el camino, una pequeña reflexión y acercarse a los núcleos familiares a reorientar a los cabezas de casa, aun cuando recibamos como un precio de entrada un rechazo, aduciendo que no nos metamos en cosas que no nos importan, pero que a la larga, SÍ SON DE NUESTRA INCUMBENCIA, paralelamente, a ver si nuestras autoridades toman un papel de liderazgo y algún día veamos ese sector de nuestra juventud, ¡¡¡DIFERENTE!!!