Regresión autoritaria

El autoritarismo no es un fantasma, escondido tras bambalinas. Está presente, como lo ha estado durante siglos; tiene una diversidad de tentáculos y un centro neurálgico desde el cual se urde todo tipo de triquiñuelas, buscando avanzar para controlar porciones mayores de un territorio que día a día les favorece.

A lo largo del siglo XX, si bien el autoritarismo y sus variadas formas estuvieron vigentes, se vieron en el imperativo de compartir la cancha e incluso ver por periodos, el avance en el desenvolvimiento del Estado democrático; ese modelo caracterizado por el reconocimiento y avance de los derechos, el desarrollo y extensión de la ciudadanía, la superación gradual de barreras sociales, étnicas y de género. La extensión del reconocimiento de derechos y deberes se hizo realidad. Esa tendencia creciente, dio como resultado que creímos que los regímenes despóticos eran cosa del pasado.

Esa coexistencia entre formas democráticas inacabadas y tentaciones para el resurgimiento de expresiones autoritarias, representa una tensión latente y sola unida por un hilo sumamente delgado. Por ejemplo, en nuestro caso guatemalteco, vimos con sorpresa cómo no fueron usadas formas represivas en la serie de movilizaciones ciudadanas de 2015 a pesar que el responsable del Ministerio de Gobernación y el propio Presidente del momento eran militares de hueso colorado y con amplio récord de cuestionamientos en la esfera de los derechos humanos.

El botón de retroceso no parece tener límite. No bastó con dejar fuera de la jugada a la CICIG, Thelma Aldana, antes a Claudia Paz y Monseñor Gerardi, por mencionar algunos personajes. No basta con colocar a gobernantes, que responden a la vieja usanza: ser correas de transmisión de los actores que dominan el tablero de ajedrez. No basta tampoco, con el propósito de alinear las instituciones para que única y exclusivamente respondan a una agenda complaciente y facilitada del avance del bulldozer. Ahora, se agrega otro objetivo: quitar del camino a los no-complacientes, a los que tocan e intentar afectar los intereses hegemónicos; a los que investigan los entresijos del poder y sus desmanes.

La lógica de la regresión autoritaria, radica en que no tiene límites. Ya metidos en el cobro de facturas y asumir la venganza como forma de recomposición, vamos por todo. Al final, de momento, no hay quién los pare. Sea por miedo, pérdida de espacios, el tradicional clientelismo, por impávidos u otras motivaciones, la regresión copa más terreno y hala más secuaces.

Por delante veo tres escenarios: el avance de la regresión, que se basa en la construcción por tramos electorales y la percepción que la todo es posible si se mantiene el timón bajo control; la estabilización, que no es ni más ni menos que el retorno al régimen híbrido de convivencia democrática-autoritaria, pero donde el primero tiene un poco más de margen de maniobra, o bien, el escenario de la ruptura, ocasionado por el hastío ciudadano, la ausencia de mecanismos de intermediación y el incremento de las acciones de hostilidad en contra de los derechos básicos de las personas. La Constituyente en Chile puede marcar un fenómeno en esta línea, donde el factor de unificación sea darle la espalda total a un pasado retrógrado.

El ciclo autoritario en Guatemala está en su ADN; por momentos ha concedido espacio para la maniobra/convivencia de incipiente democracia electoral. Hoy, experimenta recomposición y alta capacidad de reproducción.