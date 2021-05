Extraña democracia la nuestra

Este no es un territorio abyecto, en donde el oprobio hace parte de la vida de la gente. No. Es eso sí, una tierra martirizada por la satrapía. Los últimos 67 años, con relativas excepciones, se han sucedido gobiernos de mano criminal, acompasados por “políticos” de la talla de Donaldo Álvarez Ruiz y centenas de personajes moralmente menesterosos. Regímenes fincados en la antipolítica, que han hecho de la degradación moral y el beso en la mejilla su expresión filosófica. Su base doctrinaria: una mal entendida teología de la prosperidad, que justifica riqueza mal habida, dilapidación y abundancia. No importa si obtenerla significó quitar pan, salud y educación al hambriento, tierra al campesino o el último hálito de vida al niño desnutrido. Total, afirman, la pobreza es un castigo al pecado.

Así el régimen político que ahora tenemos. Que se presume democrático, es una prolongación de viejos vicios del poder, un poco más sofisticado. Ahora sin crímenes políticos –en la capital– acaecen en el campo. La muerte ocurre a millares, pero no llega por bala, viene por hambre e insalubridad. Es concreción de viejas y maléficas profecías. En términos más terrenos es el legado de las administraciones del PID y secuaces. ¿O acaso hay diferencia ética entre aquellos vernáculos patricios y los actuales? Son antítesis de la democracia y su base “ideológica” es el anticomunismo. Parecemos estar –de nuevo– en los umbrales de la miseria humana. Entendida como desafección por la humanidad y asumir –desde el poder– que los derechos humanos y la democracia –incluso liberal– son una fabricación perniciosa, urdida para atentar, en contra del poder omnímodo que la gracia divina les ha otorgado. Retorcidas y patéticas concepciones que marchan adosadas de patria, república, Dios. Aquella apariencia fundamentalista, es un parapeto al enriquecimiento con dineros públicos. Para aquellos “iluminados” que administran –momentáneamente– lo público, no existe más razón para ejercer poder político que su enriquecimiento y satisfacer ínfulas neronianas.

Organización social: declarada enemigo interno del régimen. ¿Por qué? La ciudadanía organizada y ONG en su seno han develado mal manejo del poder y dineros públicos. Por eso se les ataca. La Ley sobre ONG no agrega un solo artículo sobre fiscalización dineraria. ¡Ni uno solo! Son 25 artículos insulsos, para justificar uno solo: la “cancelación de oficio o a petición de parte”, a cargo de la seguridad del Estado. No hay donde perderse. La comisión congresal que dictaminó favorablemente esta entelequia leguleya fue Gobernación y no Cooperativismo y ONG. Intencionalidad obvia: represión. Callar voces democráticas. Mal presagio.