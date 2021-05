Criollos a merced de un pardo y un mulato (I)

Algunos colegas que escriben muy bien en los diarios asuntos de coyuntura resbalan cuando interpretan nuestra historia por no ser historiadores y eso lo entiendo bien. Pero no es excusa para que interpreten sin bases las raíces históricas de los 200 años de vida de cada una de las intendencias que conformaban la Capitanía General del Reino de Guatemala, cuando se declararon independientes el 15 de septiembre 1821. Esta fecha fue negociada por los historiadores mestizos como la fecha común de la Independencia del istmo para festejar el centenario en 1921, con partidos unionistas en los estados del área dispuestos a volver a una federación democrática (acá, tras derrocar a Manuel Estrada Cabrera), pero no se pudo porque los militares volvieron al poder.

Me preocupan los equívocos de los colegas subsumidos aún por la historia oficial que omite la historia de los campesinos y los pueblos originarios por liberarse de la opresión de los criollos liberales y conservadores que suscribieron la independencia del criollo de 1821 y luego la anexión al Imperio mexicano tres meses después bajo la batuta de la familia Aycinena y su Plan Pacífico: su objetivo con el general Agustín Iturbide de Nueva España era eliminar las medidas liberales anticlericales y contra el monopolio comercial impuestas a las colonias por los generales hispanos que depusieron al rey Fernando VII en 1820, al suprimir los consulados de comercio y el diezmo de la Iglesia en las colonias. Así, los dueños de los consulados criollos de México y Centroamérica unieron fuerzas con Iturbide y su Imperio mexicano, pero colapsó al año por las rivalidades entre los generales aztecas. Cabe mencionar que El Salvador se negó a dicha anexión y buscó adherirse a la unión americana, pero sin éxito, por su oposición a Aycinena.

El Acta de Independencia de 1821 expresa el temor a que los pueblos la declaren por sí mismos y, por ello, la firmaron españoles y criollos (serviles y republicanos). Tras la caída del Imperio mexicano en 1823 se creó la federación centroamericana para dirimir las rivalidades entre los Aycinena y su elite y los latifundistas productores (de grana, ganado…) de las provincias que seguían opuestos al monopolio comercial de la elite. Los republicanos, ahora “liberales”, estaban en lucha contra los serviles o imperiales, ahora conservadores (“cachurecos”) cercanos a la Iglesia y al marqués y presbítero Juan José Aycinena en una guerra de 1826 a 1828, que la ganaron las provincias “liberales” con Francisco Morazán a la cabeza. Este desterró a las cien familias patricias y órdenes religiosas del istmo y confiscó sus bienes. Ya no quedaron acá conservadores y vino el caos. El jefe de Estado de Guatemala, Mariano Gálvez, defenderá y financiará al presidente de la federación, F. Morazán, mientras los demás jefes estatales no quisieron saber nada de Morazán. De ahí que este se mantuvo en guerra para extorsionar a los gobiernos del istmo para financiarse. En 1838 Barrundia apoyó a los sublevados del campo, con el pardo Rafael Carrera al frente, y juntos depusieron a Gálvez. Barrundia mandó lejos a Carrera a una guarnición en oriente y luego lo atacó. Entretanto, los delegados de los gobiernos liberales resolvieron disolver en San Salvador la federación y la fijaron para enero de 1839. El presidente federal, Morazán, sin trabajo se convirtió en dictador de El Salvador. Y atacó a Carrera, que había hecho alianza con el mulato e insurgente hondureño Francisco Ferrara en su lucha contra los criollos y estos quedaron a su merced. Los criollos liberales y los pocos conservadores recién llegados del destierro clamaron a favor de Morazán para que los liberara de las huestes campesinas de Carrera que iría tras ellos. El conflicto tuvo ribetes de lucha étnica cuando los quichés se acercaron a Carrera para que los liberara del yugo de los criollos que habían creado el Estado de Los Altos un año atrás. ¿Cómo sucedió eso?