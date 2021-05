El hambre y la muerte rondan a la niñez

Hace pocos días me impactó una foto y el titular de elPeriódico en su página cinco; no sé si los miles de lectores de este medio le pusieron atención y si en algo les afectó, pues la indiferencia ante la muerte, lenta pero segura, de miles de niños que vemos en los barrios marginales o en las calles de la ciudad, es apenas el reflejo de la cruel situación que vivimos y lo que sucede a miles de niñas y niños en municipios y aldeas totalmente abandonadas por el Estado. No por gusto es que casi la mitad de nuestra niñez menor de cinco años está en condiciones de desnutrición crónica.

Dice el titular hiriente de elPeriódico, que murieron por hambre en Panzós, una lejana región de Alta Verapaz. Al leerlo, recordé las muchas veces que he estado por ese lugar. Jamás olvidaré la primera vez que fui, pues fue cuando el Ejército masacró a más de cien personas, en la plaza de Panzós, por orden de los terratenientes que temían perder las tierras que, mucho tiempo atrás, habían arrebatado a las comunidades. Los campesinos se habían concentrado en la plaza, y los soldados desde lo alto de la Municipalidad y otros lugares abrieron fuego contra ellos; los persiguieron por los montes y por la rivera del río Polochic. Muchos murieron ahogados o fueron sacados violentamente de sus casas; no respetaron niños, ni mujeres ni ancianos; todos eran enemigos y había que terminar con ellos. La noticia dio vuelta al mundo en poco tiempo, pero el Ejército mantuvo sitiado Panzós por varios días, provocando el terror y la muerte.

Esa gente sigue luchando por el pan de cada día, en 1978 peleaban su tierra para cultivar su maíz, hoy el hambre y la desnutrición siguen llevándose a inocentes criaturas; el dolor hace presa a miles de familias en las Verapaces, como lo hace también en otros departamentos y aldeas, mientras el presupuesto del Ejército o los banquetes de Casa Presidencial provocan repudio, mientras las casas de miles de campesinos no tienen ni las más mínimas condiciones, ni las familias tienen los alimentos suficientes para medio pasarla y saciar el hambre. La muerte ronda por todas partes y la niñez no tiene esperanzas de vida o es condenada a malvivir en la miseria.

Todos los candidatos se llenan la boca hablando de los programas de combate a la desnutrición, pero al llegar al poder no solo se olvidan de las promesas, sino se hartan del dinero ellos, sus familias y sus colaboradores con los recursos del Estado y les importa poco la muerte de las niñas y niños, como los casos denunciados y todos aquellos que no aparecen en los medios de comunicación, pero que se dan todos los días; mientras, la oligarquía sigue acaparando recursos económicos y grandes extensiones de tierra. La injusta distribución de la riqueza, ojalá algún día despierte al pueblo y, por las buenas o por las malas, le hagan entender a los poderes tras el trono lo que es la solidaridad humana y la justicia.