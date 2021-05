Nayib Bukele, un recuento indispensable (I)

En 2019 Bukele ganó las elecciones presidenciales en primera vuelta, con la derrota política más grave para las dos fuerzas electorales históricas: Arena y FMLN. De un plumazo acabó con el bipartidismo que existía en El Salvador. Adelante fue el turno de las elecciones para diputaciones y alcaldes. Pintó el país con los colores de su propuesta política. Hay que decir que las elecciones diferentes para Presidencia y diputaciones y alcaldes constituyen una expresión de alternancia y democracia.

Desde la Presidencia consolidó su imagen al impulsar políticas públicas de claro beneficio social. Populismo dicen sus críticos. Pregunto: ¿Construir un hospital moderno y de nivel internacional es populismo? O ¿Negociar la compra de vacunas antes que Guatemala es populismo? O ¿Llevar la clara delantera en la vacunación de la población salvadoreña, es populismo? ¿O es que nos parece más democrático hacer negocios con la vacuna? ¿O vivir el país entero con incertidumbre porque no hay vacuna o información sobre la misma?

Ahora los diputados aliados de Bukele optan por renunciar a los beneficios que tuvieron desde siempre, léase, teléfonos pagados por ser diputados, dietas especiales, seguros médicos, etcétera. ¿Es eso una muestra de autoritarismo? ¿O es un retorno de la moral pública y la ética? Y está la gran discusión mediante la cual se acusa al presidente salvadoreño de dictador que es la disolución de una corte y el cese de varios magistrados y jueces.

Se grita a pulmón abierto, ¡eso es eliminar la división de poderes! Veamos. ¿Qué pasaría si hacemos renunciar a los jueces y magistrados guatemaltecos nombrados desde las cárceles? ¿O si obligamos a renunciar a los jueces que liberan con trampas a un señor de apellido Aparicio? ¿O magistrados de la CC que eliminan delitos electorales con la mano en cintura? ¿O que hacen del litigio malicioso la norma en las cortes de este país? ¿Qué hacemos? ¿Decir que vivimos en la democracia perfecta porque hay jueces corruptos, pero independientes? ¿O hacemos discursos sobre el equilibrio de poderes y los consejos de Montesquieu?

¿Les parece a los críticos de Bukele gritar en coro destemplado que es autoritario y un dictadorzuelo mientras acude con vacunas en apoyo de varios municipios de Honduras, ante la estulticia y corrupción del Presidente “democrático” hondureño, y cuando el Gobierno democrático guatemalteco utiliza a los guatemaltecos para pruebas de una experimental vacuna mexicana sin garantías de nada?

Estos son algunos temas que hace falta incorporar en un debate político con información, no con lugares comunes que citan los tinterillos de la democracia a la chapina (lord Acton, Montesquieu o Habermas) que me sugieren los alegatos en contra de Nayib Bukele, sin ubicar el contexto en que se hacen las cosas, pero, sobre todo, al ver la paja en el ojo ajeno y no la viga encima nuestro.