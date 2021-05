La oscuridad del punto y los paraísos fiscales

El pasado 9 de septiembre publiqué una columna sobre las zonas francas y el acto de aprovechar la oscuridad del punto, siendo que en la agenda del Congreso aparecía de nuevo la vieja iniciativa sobre tales privilegios, y que venía de los tiempos de los Patriotas que, ni siquiera ellos, que ya es mucho que decir, se atrevieron a tantas concesiones fiscales. No es cierto eso de que “fue por error”, tal y como aseveran algunos analistas del medio que no se incluyó a una buena parte de la industria, como hoy acontece, sino a las advertencias de la SAT de su tiempo, y a otros temores, como esos que asustan tanto a las elites, relativos a las condicionalidades de organismos internacionales, que no ven con buenos ojos las leyes tropicales de maquileros, que dicho sea de paso empezaron por aquí en plena apertura y modernización económica (¿?), en los tiempos de Vinicio Cerezo.

Resulta que en la iniciativa aprobada la semana pasada se pasaron por el arco del triunfo un dictamen de la SAT que resaltó en su momento que la misma no solo restablece actividades anteriormente acogidas al régimen de zonas francas sino que abre la puerta para el ingreso de otras como derivados de alcohol, cuero y calzado, medicamentos, pinturas, juguetes, alimentos procesados y lácteos, plásticos y sus manufacturas, cosméticos, muebles, materiales de construcción gris, electrónicos y electrodomésticos, maquinaria y equipo.

Pero como el tamal ya está hecho, sí es de estudiar a los agoreros pensadores económicos tropicales y subdesarrollados, quienes son calzados a imagen y semejanza de lo que el premio nobel Paul Krugman en un célebre artículo de esta semana les llama ‘“cucarachas monetarias”’: se trata de los que viven advirtiendo de la maquinita monetaria de hacer dinero por los bancos centrales, maldiciendo el déficit fiscal, pero que hacen mutis con esos desmantelamientos tributarios que son la verdadera causa del déficit fiscal de estos países irredentos.

Eso de las cucarachas es parte de un falso pensamiento que, como en péndulo regresa, para advertir a políticos incautos que poco saben de los vericuetos económicos. Se oye de nuevo en Estados Unidos, y nuestros analistas criollos –verdaderos enanos intelectuales– incluso corrigen los complejos análisis de gente de peso como Richard Clarida, el actual vice del banco central del Norte –FED–, y anuncian que ‘“la inflación se viene como espuma”,’ y que está siendo ocultada por los registros oficiales, de allá y de aquí.

Haciendo a un lado los problemas del Norte, por aquí ese estribillo se usa para no entrar en las complejas políticas de protección social, a pesar de que Chile, Colombia sí que debiera servirles de advertencia.