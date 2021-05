La confusión del bicentenario

La próxima conmemoración y celebración del bicentenario del 15 de septiembre de 1821 levanta cierta polémica. Tanto quienes afirman que el 15 de septiembre próximo no hay nada que celebrar, porque la proclama de 1821 fue un hecho dirigido a mantener los privilegios, como los que se aprestan jubilosos a celebrarlo tienen razón. Veamos por qué ambos tienen razones y la razón. En las ciencias sociales no todo es unívoco. Para ello hay que conocer y entender mejor el itinerario independentista, que hasta los escolares desconocen. Se quedan solo en folclorismos que, por inercia, suben a los letrados.

La Independencia centroamericana ‘no es una fecha sino un proceso’ que se inicia con las primeras conjuras de 1811. Se cierra y concluye con la Independencia absoluta del primero de julio de 1823. El 15 de septiembre fue solo una fecha dentro del itinerario. Como la Independencia ‘no es una fecha sino un proceso’, para la celebración podríamos haber escogido diversos momentos de la andadura de 12 años. Podríamos haber elegido la fecha de las primeras conjuras de 1811 o de la de Belén. También pudimos seleccionar la fecha en que Atanasio Tzul se rebeló para no pagar impuestos a la Corona española, porque estos habían sido abolidos por la Constitución de Cádiz. Podríamos también haber celebrado la Independencia del primero de julio, fecha grande y honrosa, con la que se cerró el ciclo independentista.

México decidió celebrar su independencia el 16 de septiembre, fecha en la que en 1810 el cura Miguel Hidalgo y Costilla dio el Grito de Dolores y se lanzó a la aventura que, años después, con grandes vaivenes ideológicos y bélicos (cerca de medio millón de personas muertas) y más allá del propósito inicial, desembocó en la creación de una República Federal. México y Centroamérica también pasaron por el túnel de un deleznable imperio conservador el que, como dijera con ironía Simón Bolívar, estaba presidido por Agustín de Iturbide: “Emperador por la gracia de Dios y de las bayonetas”.

Sin embargo, lo importante y digno de celebrar ‘no es una fecha sino un proceso’ en el que hubo momentos de luz y claridad así como opacos. En su conjunto fue un itinerario glorioso. Desafortunadamente nosotros escogimos la fecha del 15 de septiembre para celebrar el proceso independentista, la cual, dentro del itinerario, es opaca por haberse realizado según el Plan Pacífico de la familia Aycinena, ideado para mantener privilegios.

Muchos desconocen que después del 15 de septiembre siguió la lucha independentista en forma armada. Los tiros y luchas bélicas ocurrieron después del 15 de septiembre de 1821, cuando hubo levantamientos armados, especialmente en El Salvador y Nicaragua, contra el Imperio mexicano, a cuya integración, de alguna manera, nos llevó a la proclama del 15 de septiembre de 1821.

Para celebrar el proceso independentista yo hubiera escogido la fecha del primero de julio, porque en la declaración de Independencia absoluta se corrigieron los errores y desviaciones de la proclama del 15 de septiembre. Esta Acta de Independencia fue discutida y redactada en la ciudad de Guatemala, en la que es hoy la antigua Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, ahora convertida en museo. En este texto de Independencia de 1823 se lee que “las expresadas provincias, representadas en esta Asamblea, son libres e independientes de la antigua España, de México… y que no son ni deben ser patrimonio de personas ni familia alguna.” Esta última aseveración fue la estocada al Plan Pacífico de los Aycinena que inspiró la proclama del 15 de septiembre. En sucesivas deliberaciones, mientras se redactaba una Constitución, la Asamblea puso en vigencia la liberal y progresista Constitución de Cádiz, rechazada y temida por los conservadores. En esta Asamblea, en la que ya no estuvieron presentes las autoridades españolas, como sí ocurrió en la del 15 de septiembre, los independentistas republicanos recobraron sus posiciones. Esta Asamblea decretó la liberación de esclavos, cerca de 40 años antes de que tuviera lugar en Estados Unidos. Se circunscribió a la minoría negra, porque los indígenas no eran esclavos en el régimen hispano. Aunque esa liberación no tuvo impacto económico, porque los negros eran una minoría, tuvo gran importancia conceptual. ¡Seríamos una república sin esclavitud! La Asamblea emitió leyes económicas y sociales de carácter avanzado, eliminó los títulos nobiliarios, los honores de linaje, los fueros y el mayorazgo. Estableció que todos los ciudadanos eran iguales ante la Ley, así como el voto para elegir y ser electo. Abrió las puertas de la Universidad a todos los ciudadanos porque ya no fue necesario, como ocurría antes, mostrar la limpieza de sangre.

Por medio de nuestra Independencia absoluta, nuestros países aseguraron la libertad de prensa, que ha tenido muchos vaivenes históricos. Pudimos ya comerciar libremente por el mundo y ya no solo en forma monopólica con España. Ya no tuvimos que seguir enviando nuestro impuestos a ningún lado. Nos dimos nuestra propia forma de gobierno que fue democrática, republicana y federal. ¡Empezamos a ser dueños de nuestro destino! Por la Independencia absoluta llegamos a la mayoría de edad. Guatemala se inventó y proyectó en un proceso que, en algún sentido, está aún inconcluso, en constante rectificación histórica, para que tengamos un país inclusivo, democrático, sostenible, con valores y principios y de todos por igual, que fueron propósitos de los próceres de 1823. En sus últimas líneas, antes de terminar el libro ‘La patria del criollo’, Severo Martínez Peláez propone: “… la idea de patria también tiene un desarrollo histórico, y …su trayectoria va desde una patria de unos pocos hacia una patria de todos”. Frase lapidaria que todos los demócratas hacemos nuestra.

Concluyo recalcando que no hay que confundir el festejo con el hecho festejado, como ocurre ahora. El hecho festejado es el itinerario independentista de doce años, en el que hubo cárcel, tortura y exilio de muchos auténticos patriotas. Algún prócer murió por oponerse a la anexión a México. Para celebrar ‘el proceso’ escogimos la fecha de 15 de septiembre, no la mejor pero válida, siempre que no confundamos el festejo con el hecho festejado. El proceso de Independencia debe conmemorarse y celebrarse. En cierto sentido, la fecha no cambia la sustancia del itinerario. ¡Viva el bicentenario!

