Una irresponsabilidad de principio a fin

En los últimos días, trascendió que el gobierno de Alejandro Giammattei, por medio del Ministerio de Salud, firmó un contrato con un intermediario para adquirir la vacuna rusa contra el COVID-19, Sputnik V. Se compraron 16 millones de dosis, y se dio un anticipo del dinero en un 50 por ciento, equivalente a más de Q600 millones. El asunto es que no se negoció directamente con los productores de la vacuna ni con el Fondo Ruso de Inversión, sino con un intermediario. Una operación, por demás sospechosa de corrupción. Y no olvidemos que desde hace tiempo se ha buscado comercializar la vacuna en Guatemala, pero las condiciones globales de las farmaceúticas no lo han permitido, al privilegiar la negociación con los gobiernos. De cualquier manera, el gobierno de Giammattei ha sido irresponsable siempre, en el asunto del manejo de la pandemia. Solo que ahora se refleja en la excesiva tardanza y en la no adquisición de vacunas para la población, cuando varios países al menos ya van avanzados en su primera dosis. No se quisiera pensar mal, pero esto parece que ha sido manejado con mala intención, para dañar a la sociedad guatemalteca. Si es así, habrá que iniciar procesos penales contra los responsables. En el gobierno de Giammattei les importa más cooptar todas las instituciones del país, que trabajar para salir lo más rápido posible de la pandemia. Giammattei ya ha demostrado de sobra su incapacidad y sería mejor que renuncie. Por su culpa mucha gente está muriendo y enfermando de coronavirus. Y exijamos que se gestione mejor la situación de la pandemia de COVID-19, que haya vacunas y en caso de confirmarse abusos de autoridad o negligencia, que se inicien procesos penales. Ya no podemos soportar más esto, la vida del país está en juego y debemos hacernos sentir.