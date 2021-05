Para sobrevivir a la tormenta

Mi abuela pasó buena parte de su vida rodeada de santos y medicamentos. La protegían contra las inclemencias del tiempo y las miserias del cuerpo, contra las amenazas latentes, contra los malos augurios. Vivió noventa y tantos años y pasó por todo, por terremotos, pestes, tormentas, inundaciones, cataclismos y, rosario en mano, logró salir ilesa. Supongo que también los escapularios hicieron lo suyo. Me regaló algunos, en verdad preciosos, para que anduviera protegido por el mundo. Y no es que yo tuviera mucho mundo ni posibilidades de tenerlo, pero había que ser precavido, “por aquello de los temblores”, me repetía. Se pusieron de moda en mi época hippie y anduve tres o cuatro colgados del cuello. Hoy me gustaría haber conservado alguno para que me sirviera de coraza contra las calamidades. De lo poco que nos va quedando a falta de vacunas.

El rincón de su cuarto donde siempre estuvo la cama, era una especie de instalación que hoy en día causaría la envidia de cualquier creador de arte contemporáneo. Entre pared y pared se desplegaban una serie de cromos del santoral católico: varias vírgenes, el Corazón de Jesús, San Martín de Porres, San Judas Tadeo, San Cristóbal llevando en hombros al Niño, San Miguel Arcángel, Santa Rita vencedora de imposibles, San Antonio, el Ánima Sola, imágenes del cielo y el paraíso, pero sobre todo de lo feo, aterrador y jodido que podía ser el infierno. Sobre la cama, cojines bordados con escenas bucólicas o pastorales. Sobre la mesa de noche, dos o tres veladoras, un vaso con agua siempre a la mitad, un florerito coqueto con una flor artificial (“para que no apeste”) y un montón de frasquitos y recipientes con mejorales, ungüento vicks, sal de uvas Picot, agua de Florida, alcanfores, leche de magnesia, curitas, sales de amoniaco, mentol chino, repelentes para los bichos del trópico y una botella de Marsala al Huevo escondida detrás de tanto chunche. La verdad es que toda la habitación era un kit de sobrevivencia contra las amenazas que persiguen a los seres vivientes, los dolores de panza y de muelas, los desvanecimientos, los chiflones, los malos pensamientos…

Veo el estudio donde trabajo y escribo, mi hábitat natural en tiempos de aislamiento y pandemia. Pareciera que a mí no me protegen los santos, sino los discos y libros que se amontonan por todas partes, los retratos, los recuerdos de otras vidas, anteriores a la peste, que han ido encontrando su lugar sin que yo haya hecho mayor cosa al respecto, es decir, buscarles una ubicación, ordenarlos con alguna intención decorativa o estética. Mi escritorio comienza a parecerse a la mesa de noche de la abuela, solo que sin Marsala al Huevo porque soy abstemio. Hay lapiceros y cuadernos; una computadora que me conecta con el exterior; una lámpara; varias mascarillas; un desinfectante que mata el 99.9 por ciento de gérmenes, mohos y bacterias; un espray para las manos, también desinfectante, cuya gracia es oler a hierbabuena; un paquete de toallitas “clean express” de esas que joden los océanos; limpiador para los anteojos; panadoles; pastillas de menta sin azúcar; cigarrillos; galletas integrales; café; lágrimas naturales…en fin, lo suficiente para sobrevivir a la tormenta. Digo yo.