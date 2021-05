La vieja política

Hace unos años, doña ‘Lola’, viuda del tiempo se retiró de su profesión, después de hacer camino al andar y sudar calenturas ajenas, al grado de que sin la menor idea del alcance de la física cuántica, sentía desdoblarse de tanta gente que trataba, floreciendo su relación de manera natural con el pisto. Y enamorada de un pelón perdió la razón, por la pasión que doblegó su corazón y, haciéndole caso a un iluminado, terminó sumergida en los avatares de la política, olvidando asolear saudades, dedicada a enterrar el pensamiento medieval de la dirigencia nacional, por las buenas o las malas. Y como es mejor negocio que vender lujuria, sin faltarle razón, dijo trémula: ahora van a saber quién soy yo maricas. Y fiel a su instinto, hizo lo que quiso y con maestría de otra época, hilando fino dio una entrevista ‘pay per view’, a un periodista de la ‘BBC’ de Jutiapa.|¿Por qué hace política? ||Se me da bien, majo. |Es un mundo difícil. ||Sé torearlo. |¿Y el partido? ||El POPO, la opción real de los pobres. |No es popular. ||Si lo es y además, familiar. |¿Ideología? ||El negocio político. |Rompe el molde. ||Ya está roto. |¿Es prohibido? ||Con Franco no hay tos, con pan baila el can y apagón seguro…

|Para la campaña necesita dinero. ||Me sobra hijo, conozco gente de plata, que al saber lo que hago luego se arrebata. |¿El gabinete? ||Pura capacidad, evitando se vuelva un sainete.| ¿Su profesión? ||Puta, hijo; soy puta. |¡Ah caray!, no compagina. ||Por supuesto que sí, la ‘petite différence’ es que, los políticos sin dignidad se venden por mañosos, no por necesidad. |¿Cómo captar votos? ||Votan por mitómanos, bolos, ladrones, bribones, güicoyes y encima brincones que regalan gorras y guaro: es mi turno.| ¿Qué opina de la izquierda? ||Aquí no existe. |¿Y la derecha? ||Su ideología es el pisto. Los políticos son una bola de cabrones sin patria, puro billete. |¿Y Venezuela? ||Es un burdel al aire libre, con la izquierda bailando mambo. |¿Y Guate? ||Igual, solo que privado y cobran la entrada, con la derecha dirigiendo la orquesta. |¿Bukele violó la Constitución? ||Expertos dicen que no, la oposición se aferra a formalismos. |¿Es un golpe de Estado suave? ||Si fuera el caso, por lo menos erradica la corrupción. Aquí es despacito y suavecito y nadie hace bulla, ni ‘mister’ Sam. |¿La política gringa resuelve la migración? ||Es más de lo mismo, lo tomarán en serio cuando se les aparezca el diablo. Es un enfoque sin cambios sustanciales, solo más dinero y no alcanza, el tiempo dirá. |¿Gana las elecciones? ||Por supuesto que sí, los mismos solo saben hablar, engañar y robar. |Cómo califica el proceso democrático. ||No es un proceso ni democrático, es una burla. En lugar de avanzar retrocedemos, la dirigencia incapaz y corrupta no es patriota. |¿El futuro de la democracia? ||Los políticos la pervirtieron y en todos lados prefieren un dictador, la anarquía es intolerable. |Como Maduro y Ortega. ||Magnificada por ‘fake news’. |¿Y aquí? ||La oculta el billete. |¿Quién orienta al pueblo? ||Nadie, está desorientado. Las instituciones no tienen credibilidad, son cómplices de la mafia por acción u omisión. |¿Y los intelectuales? || ¿Cuáles?, solo buscan hueso, unos con otros se disminuyen. |¿Cuándo inicia la campaña? ||Al permitirlo la Ley. |¿Eslogan? ||Simple, las putas al poder. |¡Ah caray!, es fuerte. ||Los hijos no saben gobernar, les vamos a enseñar. |¿Y la libertad de prensa? ||Garantizada. |¿Qué es la verdad?||Una percepción. |Se entiende con dificultad. ||Es ignorancia, falta de voluntad o desvarío para armar un lío. |¿Cuándo cumple años? ||Ya merito. |¿Lo celebra?||Con el mariachi Vargas de Teculután. |¿Le gusta la poesía? ||Me encanta, en Andalucía, Rubén decía con sentimiento, “te vas Lola y lo lamento”. |¡El Maestro! ||No, un barbero de Sevilla que sentado en una silla dormía de día cuando podía, con la badana en la mano que le regaló el hermano, casado por pisto pasándose de listo, con la hija de Simona, que es muy mona. |¡Ah caray!, mejor ahí nos vidrios. Gracias por la entrevista. ||Hasta la vista, majo. Joya. El dolor ajeno no duele…