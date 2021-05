A recuperar la Usac y mantener el Colegio de Contadores Públicos y Auditores

LA ASAMBLEA SANCARLISTA PARA RECUPERAR A LA USAC exigió al Consejo Superior Universitario en documento entregado el pasado martes 11 de mayo del año en curso, que de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 113 de la Constitución Política de la República y en lo establecido en el Artículo 27 del inciso d) de la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el CSU en cumplimiento de sus funciones proceda a la inmediata desvinculación de los cargos universitarios del ingeniero Murphy Olimpo Paiz Recinos y del licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios. Como es del conocimiento público, la licenciada Érika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, resolvió el jueves 13 de mayo, que tanto Paiz Recinos como Gálvez Barrios debían permanecer en prisión preventiva, lo mismo que tres procesados más. Por lo visto, tanto el rector actual como el exrector y ahora representante del claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales no son idóneos para integrar dicho cuerpo colegiado de la Usac. Ahora, resolver está en manos de la máxima institución política y de dirección de la universidad más antigua del país. Además, exigió que “el cumplimiento irrestricto de las leyes y normativas universitarias, que garanticen el normal funcionamiento y cumplimiento de las funciones que a la Universidad de San Carlos de Guatemala le corresponden, subsanando de inmediato las ilegalidades cometidas en la toma de posesión de personajes que no cumplen las condiciones establecidas en el Artículo 28 de la Ley Orgánica”. Por otra parte, se logró defenestrar al Pacto de Corruptos aliados de Carlos Estuardo Gálvez Barrios y de Murphy Olimpo Paiz Recinos, cuyo grupo político es el PAU en el Colegio de Profesionales de las Ciencias Económicas, liderados por el CPA, José Rolando Secaida Morales y sus huestes corruptas. El próximo miércoles 19 de mayo del año en curso se realizará la elección del tribunal electoral del Colegio de Contadores Públicos y Auditores y el PAU se ha aliado ahora con dos agrupaciones políticas más, como lo son Desafío y Amigos por el Cambio, que son la Planilla No. 2. Ahora llamados Unidos CPA. Este grupo se ha coludido con autoridades corruptas de la Contraloría General de Cuentas. También en el seno del Colegio de Contadores Públicos y Auditores hay que derrotar al Pacto de Corruptos, estimados colegas, y para ello se cuenta con la Planilla No. 1, de LOS CPA AVANCEMOS, quienes se han comprometido con la transparencia, la honestidad y la seguridad que tanta falta le hace no solamente al gremio sino especialmente al país. Asiste y vota por la Planilla No. 1.