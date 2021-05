Bazuca contra mosquito

Ya tiene en plena operación a “su” Corte de Constitucionalidad, desde donde ejercerá por fin la dictadura judicial. Pero el ‘Pacto de Corruptos’ aún deberá lidiar con piedritas en el zapato: la FECI y su líder Juan Francisco Sandoval y, aunque pocos, los jueces independientes, así como el vicepresidente Guillermo Castillo y el PDH, Jordán Rodas.

A Jordán Rodas –comisionado del Congreso– lo ha fastidiado el propio Congreso, aunque le resultó más habilidoso de lo esperado. El legendario estadista, varias veces constituyente y diputado, Jorge Skinner-Klée, adoraba estos personajes audaces y escurridizos, con la sonrisa instalada cuando están bajo asedio y la mirada sostenida de consumado jugador de póker. Al concluir las interpelaciones, se les acercaba y, acudiendo a sus célebres dichos, reconocía el mérito de la templanza. “Usted es un ‘chihuahua’ –le dijo a un ministro de Vinicio Cerezo–, por más que lo patearon estos ingratos, jamás le asestaron.”

Por eso el ‘Pacto de Corruptos’, esta vez liderado por el presidente del Congreso, optó por la lenta asfixia financiera de la oficina del PDH. Eso sí, para proceder quebrantó el Estado de derecho, pues desobedeció una resolución de la CC del 2020, mientras la “vigilante” desde Gerona, bien gracias. Como siempre.

En 2019 la Legislatura aprobó un presupuesto para la oficina del PDH y el Ministerio de Finanzas le trasladó el dinero al Congreso, como corresponde administrativamente. Pero la Junta Directiva retuvo Q20 millones. El PDH acudió a las instancias jurisdiccionales, que le dieron la razón. Y la Directiva, en los hechos, se declaró en rebeldía. El acto se repitió este año, de manera que la oficina del Procurador acumula un déficit de Q40 millones y podrá operar hasta el próximo agosto.

Como no pudieron con Jordán Rodas, se cargan la institución. Esto es pretender cazar mosquitos con estruendosa escopeta. El Congreso mutila su Comisionado. Los trabajadores de la oficina del PHD, que velan por los derechos y afirman la dignidad de poblaciones abusadas por actos de gobierno en todo el territorio, no podrán quedarse con los brazos cruzados, por misión y derecho salarial. El Congreso los castiga por hacer su trabajo. En algún momento reivindicarán ante la novena y novena sus derechos laborales adquiridos.

El ‘Pacto de Corruptos’ no es tan racional ni estratégico, pero en el último minuto darán oxígeno a la oficina del PDH. Le mantendrán la soga al cuello, hasta que nombren a alguien de su agrado el próximo año, consumando, casi, la captura del Estado.

Si están decididos a alimentar conflictos sociales –por ahí van las señales de la nueva CC y la luz verde a la ley anti-ONG–, no hay muchos qué hacer para persuadirlos de no aniquilar libertades civiles y políticas. Parece que el ‘Pacto’ clama por las plazas ciudadanas y la descertificación de EE. UU. Pero Giammattei no es Bukele. Él y sus aliados están en el sótano de la aprobación popular.