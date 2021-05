Qué está pasando en el mundo (tercera parte: Colombia)

Estimados lectores, creo que el mundo está cambiando nos guste o no. En estas columnas no busco dar noticias, que ya todos conocemos, sino emitir mi opinión de lo que me interesa y considero de mucha importancia. Vemos a diario y muchos no se percatan de los cambios para mal que hay en el mundo. Traté en la primera parte de este artículo, el sábado 1 de mayo, lo que sucede en Francia que sufre una situación muy peligrosa, por la “invasión” de “refugiados” musulmanes que llegan de África y el Medio Oriente, lo que puede llevarlos a una guerra civil. No tremendista pero realista sí. Para ratificar este tema he hablado con amigos que viven o han vivido en Francia y me confirman que la situación, sobre todo en París, es ya insoportable.

Luego en la segunda parte de este artículo, publicado el 8 de mayo, me referí a España, país entrañable para mí, y lo que allí sucede. En España hay conflictos graves provocados por los “progres”, que ahora son políticos ejerciendo el poder, pero que no tienen conciencia de su papel histórico, gente estúpida que azuzan a los separatistas sean vascos, catalanes, navarros o gallegos e incluso los protegen y financian. Mi esperanza estaba en que el 4 de mayo, y afortunadamente así fue, ganara en Madrid la Presidencia de la Comunidad, la joven política ‘Isabel Díaz Ayuso’. Hay un respiro por la cuasi desaparición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la renuncia del despreciable ‘Pablo Iglesias’ de la participación en política, el tipejo que más daño causó a España desde la Guerra Civil del siglo XX.

En esta tercera entrega escribiré sobre Colombia. “Ni la Constitución ni la Ley están abiertas a ser sujetas del pisoteo de nadie”. Esas palabras del presidente colombiano ‘Iván Duque’ tienen que resonar en los oídos y la conciencia de la “comunidad internacional”, en las ONG y las de los tontos útiles que participan en los paros que han provocado ya un medio centenar de muertos. ¿Qué ha sucedido allí? Pues se han conjugado varios intereses. Por una parte la narcodictadura venezolana del impresentable ‘Nicolás Maduro’, quien en su infinita ignorancia pretende desestabilizar al vecino país, que es un ejemplo de lo que el capitalismo logra hacer, muy contrario al grotesco socialismo que destruye a los países donde penetra.

¿Sucederá en Bogotá lo mismo que en Santiago de Chile? Podría ser, pero en muchísima menor escala. Los países latinoamericanos hemos aprendido la lección chilena y veo muy difícil que los infiltrados en las manifestaciones “pacíficas” logren causar los destrozos sin sentido que se sucedieron en Santiago. ¿Quién gana con estos paros en Colombia? En primer lugar los narcotraficantes que quieren aislar los puertos del Pacífico por donde sale el 98 por ciento de la cocaína que va para el Norte. En segundo lugar los indígenas provenientes del departamento del Cauca, quienes cobran notoriedad pero en su ignorancia han logrado un efecto de rechazo en Cali, la más izquierdista ciudad colombiana que ha provocado un rechazo de la ciudadanía, augurando en dicha ciudad un triunfo de la derecha en las próximas elecciones, (continuará).

P.S.: ‘Mi solidaridad con el pueblo judío. Shalom Israel.’