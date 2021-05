Prisiones del fanatismo

Hay una situación preocupante con esto de las iglesias fundamentalistas que, por su esencia fanática, no solo representan para sus dirigentes o pastores un ‘modus vivendi’, sino que, además, no pagan impuestos e intervienen en las políticas del Estado. Pero lo grave es que, para sobrevivir, estas empresas necesitan un mercado de víctimas con un tipo de patología que los encadena a una sarta de prejuicios, de creencias, de ilusiones, de miedos y de rituales absurdos, que atrofian tanto sus capacidades cognitivas como emocionales, con el agravante de que los vuelve absolutamente dependientes e incapaces de pensar por cuenta propia. Pero lo peor de todo –y es la razón por la cual escribo hoy este artículo–, es que obligan a niños y adolescentes a tragarse toda esa parafernalia de idioteces que son un abuso y una flagrante violencia contra los derechos humanos de los infantes.

Mencionaré dos casos de mi práctica como psicólogo. El primero es el de una joven adolescente de 16 años que vivía con sus padres y abuelos de la capital de Guatemala y que hace algunos años se comunicó conmigo para pedirme ayuda porque sus padres, evangélicos rematados, le reprochaban todo: sus creencias, su modo de vestir y, sobre todo, sus reflexiones críticas sobre la religión. Por cuenta propia, ella había llegado a poner en duda lo que le decían los pastores y los maestros de la escuela, así que decidió no acompañar más a su familia al templo. Sin embargo, la abuela, fanática perdida, no solo la agredió varias veces físicamente, sino que hizo venir a un pastor de la iglesia para que le “sacara el demonio”. Por suerte, una tía que vivía en el extranjero intercedió por ella y se la llevó para evitarle el suplicio de seguir viviendo con una familia absolutamente enferma.

El otro caso es más reciente. Se trata de los parientes de una criatura de cuatro años cuya mamá cayó en las garras de una de estas iglesias y desde entonces ella le ha cambiado al niño costumbres, vestimenta y juegos, y le ha restringido su relación con otros niños y familias del barrio, todo para evitar que se “contamine” con personas no respetuosas de dios (del dios cristiano), con personas que no frecuentan el templo (y que, por lo tanto, se irán al infierno), y que no se visten y no viven apropiadamente (su madre ahora lo viste como “deben” vestirse los hombrecitos, es decir, con zapatitos y camisas correctas y no con playeras y zapatos tenis, por ejemplo, para evitar que adopte comportamientos “femeninos”), etcétera.

¿Qué hacer ante estas víctimas menores de edad que son millones en un país infestado de iglesias y de creencias que ponen en peligro la salud mental de las personas? Allí les dejo la inquietud, sabiendo de antemano que no habrá respuesta.