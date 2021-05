El interminable conflicto israelí-palestino

La conflagración iniciada en 1948 vuelve a actualizarse. La catástrofe, la ‘nakba’, que han sufrido los palestinos al ser masivamente expulsados de sus casas, aldeas y de su propio país por el Estado judío no ha cesado desde la fundación del Estado de Israel. Más de 700 mil palestinos fueron expulsados o huyeron durante la guerra que dio origen a Israel y unos 300 mil más cuando en 1967 Israel conquistó la margen occidental del río Jordán y la Franja de Gaza. Cuando muchos de estos quisieron regresar a sus hogares, Israel les retiró sus permisos de residencia a unos 250 mil palestinos entre 1967 y 1994. En estos días el conflicto se ha recrudecido con la expulsión de unas pocas familias palestinas de sus hogares en la zona oriental de Jerusalén. La ‘nakba’, la catástrofe para los palestinos no es algo del pasado, es un injusto proceso de despojo que no ha cesado en estos 73 años.

Así pues, la resolución de este interminable conflicto solo podrá darse cuando se logre un acuerdo justo entre las partes. Y es precisamente en este punto de la justicia donde se encuentra la gran dificultad para resolver el problema entre israelíes y palestinos. Ambas partes creen y están convencidas de que sus respectivas posiciones son justas.

Ulpiano, el gran jurisconsulto romano, definió la justicia como “la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde en derecho”. Como se observa es una definición formal y legalista. Por otra parte, en las lenguas semíticas, para expresar la palabra justicia se usa la raíz de tres letras hebreas צֶדֶק o bien las mismas tres letras en el alfabeto árabe ص د ق (S-D-Q), pero aún los expertos realmente no se ponen de acuerdo en el significado exacto de estas raíces. Un primer sentido es el ser “fiel”, en un segundo sentido puede significar “dureza y solidez” y en otro más podría ser “vencer”. En lo que sí están de acuerdo los diversos etimologistas es que ninguno de estos significados puede considerarse más o menos legítimo que los otros dos, sin embargo, parecería que para los hebreos el primer y más importante sentido de quien es justo es ser “fiel al pacto”, ya sea el hombre individual, el pueblo de Israel o el mismísimo Dios. Así, ¿Cuál será el pacto al que hay que serle fiel? ¿Para los judíos? ¿Para los palestinos?

En la época contemporánea, John Rawls ha sido uno de los principales teóricos acerca de lo que es la justicia, siendo esta el resultado de la acción humana en uso de la razón, la libertad y la igualdad de todos los seres humanos. Así la justicia podría ser definida como la equidad racional sostenida en los principios de iguales libertades de todos, pero reconociendo las diferencias concretas existentes. De esta concepción resulta el famoso “velo de ignorancia” rawlsiano.

Probablemente en las circunstancias actuales, el interminable conflicto israelí-palestino solo podrá ser resuelto con la intervención de algunos terceros componedores internacionales que les faciliten a las partes llegar a vislumbrar salidas justas a sus hasta ahora tercas, destructivas y no negociables demandas nacionalistas. Israelíes y palestinos sin la ayuda de algún “velo de incertidumbre” nunca podrán alcanzar una paz justa y duradera.