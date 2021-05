Doctor Guido Amílcar Orozco Durán: “in memoriam”, II parte

Una de las tradiciones que conservamos los guatemaltecos residentes por aquellos años en São Paulo era celebrar nuestros cumpleaños. Y de esa forma, frecuentarnos. En 1984 viajamos a São Carlos, en donde queda una de las extensiones de la Universidad de São Paulo –USP– en el interior paulista. Allí vivían y estudiaban los ingenieros José Carlos Gil y Álvaro Hugo Rodas Martini, junto a su esposa Patricia y su pequeña hijita. Los acompañamos en aquella oportunidad, Hilda Patricia Guirola de González, Mario Alfonso González Lacs, Marlene Macedo de Galindo, Óscar Galindo, y quien esto escribe. No recuerdo si celebrábamos el cumpleaños de Álvaro Hugo o de Patricia. A la hora del samba me tocó bailar con una patojona que era una verdadera ceiba. Y yo puro garrobo. En el año 1985 y 1986 recuerdo que celebramos mi cumpleaños en el salón de fiestas del edificio de mi apartamento que quedaba en la ‘rua’ Nicolau Pereira Lima, No. 260, apartamento 52, del Barrio de Butunta. Para entonces el grupo de chapines se había enriquecido con la llegada de Los Posadas, de los doctores Jorge Palacios, Juan Carlos ‘Talo’ Mena y su esposa, Mayita Archila de Mena, de la Dra. Guadalupe Molina Medina, que llegaba desde Belo Horizonte, Minas Gerais. Por aquel tiempo, yo en lo personal, recuerdo que Guido vivía en ese entonces en el CRUSP, que era el alojamiento que la Universidad de São Paulo –USP– les brindaba a bajo costo a los profesores y estudiantes de la institución, complejo de apartamentos que quedaba en el propio campus. Trabajaba y estudiaba en el Instituto de Nutrición de la USP. Él mismo nos contó cómo había llegado al Brasil, pues fue casado con una ‘brasileira’ que llegó a la Nueva Guatemala de la Asunción a estudiar Nutrición al INCAP y con ella procreó dos hijos, Guido, que es médico y cirujano y que vive en la actualidad en Canadá y otro, Eduardo, que vive en São Paulo. Por Rubén, supe que Guido había sido un destacado deportista, cinta negra de karate y hasta donde recuerdo ganó algún campeonato. Con el sarcasmo característico de Rubén, recuerdo que me dijo: “Vos ‘Guayo’, a ese no hay que enojarlo… porque ya, ya te deja como…”. Él también nos relató que en sus años mozos había sido uno de los locutores juveniles que se iniciaron en una de las radios de los Paniagua Saravia, Jaime y Mario David, que creo se llamó 9-80, que iniciaba la programación juvenil en inglés en los años sesenta. Allí comenzaron varios locutores entre los que se incluían además de Guido, Otto Soberanis y Mario David García, entre otros. Hablaba bien el inglés gracias a haber sido un estudiante de intercambio en Estados Unidos de América, habiendo sido varios años profesor de inglés en el Instituto Guatemalteco Americano –IGA–. Guido nos orientó a mí y a la generación de chapines paulistanos a conocer el aparato burocrático de las ‘carteirinhas’ para los extranjeros (DPI para extranjeros) y estar en orden con Dios y con el Departamento de Migración y nos condujo a conocer a Caybar, el inolvidable funcionario de la oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo, que nos orientaba en todos estos menesteres a los estudiantes extranjeros.