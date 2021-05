¿Para cuándo un jamás a Hamas?

Resulta más confiable y posible pedirle a Amarini Villatoro, entrenador de la Selección Nacional de Futbol de Guatemala, que clasifique y gané el próximo mundial de futbol del próximo año, que pedirle al Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, para que detenga los ataques que salen de la Franja de Gaza hacia Israel (‘elPeriódico’, sección de Internacionales, 13/05/2021). Esta solicitud del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, no sé si se debe a la presión de la oposición republicana y del expresidente Donald Trump, quien se ha convertido un talismán dentro del partido, o a su ingenuidad y falta de asesoría y conocimiento sobre la dinámica del conflicto palestino-israelí. Pero su petición, para quienes estamos familiarizados con el conflicto, es fallida.

Desde hace muchos años, pero oficialmente desde el 14 de junio del 2007, la organización terrorista Hamás (cuyas siglas en español se traducen como el Movimiento de Resistencia Islámico) tiene el relativo control de la Franja de Gaza. Su control es relativo, debido a que asumen una autoridad en el estrecho compuesto de 42 kilómetros de largo y hasta 12 de ancho, con una población de un poco más de 2 millones personas, pero no controlan grupos más radicales que ellos mismos que se organizan regularmente. A pesar de esto, la carta constitutiva, conocida como el Convenio de Hamás, apunta a dos cuestiones críticas que impiden negociaciones formales, por no decir civilizadas, para que las partes (los autodenominados palestinos, según Hamás e Israel) puedan negociar una paz: primero, Hamás advoca que un futuro Estado palestino sea una teocracia islámica gobernada bajo las enseñanzas del corán, lo que se conoce como la ‘sharia’ o ‘sharía’. Segundo, y más crítico, es la destrucción del Estado de Israel. ¿Negociaría usted con alguien cuyas condiciones son una imposición religiosa y aparte que elimine su forma de vivir e identidad nacional, por no decir su país?

Cuando en 1947 se aprobó la resolución de Naciones Unidas, liderada por Guatemala, para reconocer dos Estados: uno judío y uno árabe, los primeros la aceptaron mientras los líderes árabes la rechazaron y hoy hipocráticamente así como las expotencias colonizadoras europeas se lavan las manos con esto. Este es el origen de la guerra de Independencia de Israel. Muchos apuntan que este fue un fracaso de la ONU, hasta la organización misma lo reconoce y en parte es cierto, pero la culpa es de los líderes autócratas, autoritarios, monárquicos y anti seculares de los países árabes vecinos, que siguen vigentes hasta la fecha directa o indirectamente, contra Israel.

Es ese fanatismo, esa mediocridad y esa falta de liderazgo la que sigue amenazando a Israel ante estos nuevos ataques. Cuando el mundo debería hacer un llamado a los principios enmarcados en aquella lejana Declaración Universal de los Derechos Humanos y denunciar al islamismo radical de Hamás y la inoperancia cómplice de la Autoridad Nacional Palestina pareciera que la corrección política y el idealismo utópico se apodera de nosotros.