¿Manicomio, casa de… o jaula de locas?

Para referirse a un lugar que se vuelve manicomio, el guatemalteco dice vulgarmente y con humor que aquello es una casa de… (de señoritas de moral distraída) o una jaula de locas. Utilizo este lenguaje popular chapín para referirme a lo que internamente se volvió el Gobierno con el asunto de la vacuna del COVID-19, porque el léxico correcto se queda corto. En el tema de la pandemia, el Gobierno es hoy un océano de contradicciones.

Por un lado, el Gobierno anuncia que adelanta negociaciones de compra de vacunas en varios países que menciona; pero, por otra, luego aclara que no es así; que ello compete al Ministerio de Salud, que no ha iniciado ninguna negociación. La Cancillería entonces señala que su papel es solo de facilitadora. Oficialmente se dijo que el Presidente Giammattei había hablado con el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, para pedir su intervención para que se acelere el envío de la vacuna Sputnik V, pero ahora el canciller Brolo dice que no tiene conocimiento de ello, no obstante es un asunto del giro de su Ministerio. ¿Hablaron o no hablaron? ¡Nadie sabe nada! Quizá solo fue teléfono descompuesto. Por anuncio realizado en México, los guatemaltecos nos enteramos que Giammattei en su viaje a ese país ofreció a los chapines para que experimenten también con ellos la vacuna patria en la fase tres. Sorprendida por las revelaciones mexicanas, la Ministra de Salud dice que ella no sabe nada. En el Gobierno nadie sabe nada. Si quieren probarlas que no lo hagan con el chapín honrado sino con ‘Miguelito’, el Presidente, los diputados, alcaldes, ministros y con sus madres y sus familias. Recordemos que durante el gobierno de Arévalo se hicieron pruebas de inmunización de enfermedades venéreas, sin que luego hubiera ningún resarcimiento a los que padecieron y murieron por ello, quienes, por lo demás, ignoraban que eran conejillos de indias. ¡La historia es maestra!

No obstante que el Gobierno ya negoció (y en parte pagó) con COVAX y la empresa privada rusa Human Vaccine la compra de suficientes dosis para inmunizar a diez millones de guatemaltecos mayores de 16 años, ahora desesperadamente anda buscando vacunas en Taiwán, México, Cuba…, ¡con quien las quiera vender, sean o no efectivas! Pero, si ya tiene suficientes vacunas contratadas para las dos dosis de los guatemaltecos mayores de 16 años, para qué quiere el gobierno realizar más ‘shopping’. Es claro que ya se percataron que las llamadas vacunas rusas están en la cola del burro. Si tenemos suerte, las vacunas vendrán en lotes, sin saber a ciencia cierta si la compra se completará o no. Es decir, tarde, mal y nunca. Por ello, buscan un salvador plan B. ¿Quién pagará el dinero que se pierda en negociaciones mal concebidas y peor realizadas? Tú y yo, por supuesto.

Por denuncias de ‘elPeriódico’ y presión de opinión pública, el Gobierno aceptó que la compra de la vacuna Sputnik V la efectuó con Alexander Chistyakov de la empresa privada Human Vaccine, no obstante que por Ley deberían haberlo hecho exclusivamente con el productor no con intermediarios como ocurrió, lo cual amenaza a la Ministra de Salud con cárcel.

Aquí, al paso del tiempo, han aparecido pruebas para detectar el COVID-19 pasadas, además de otras falsificadas. Por la pandemia, el Gobierno compró equipo de cómputo, médico y de oficina que el vicepresidente Guillermo Castillo valientemente denunció anteayer que está en riesgo de deterioro. No saben ni lo que compran, ni cuándo lo van a usar, ni nada. ¡Es casa de locos y de locas! La fiesta la pagamos con nuestros impuestos.

Con voz salida del manicomio chapín, que es hoy la administración pública en el manejo de la pandemia, el Presidente dice que tiene enemigos dentro del propio Gobierno. ¡Bingo! Claro que los tiene y muchos. Son los ministros y diputados del Pacto de Corruptos, muchos alcaldes y tantos asesores bien pagados que no asesoran nada, como lo demuestra el mal manejo del COVID-19. Si Giammattei considera que el vicepresidente Castillo es su enemigo (no siéndolo), debería mejor entender que lo que este expresa es lo que el pueblo piensa. ¡Son palabras sensatas, llenas de sabiduría popular! Además, como dice el refrán castizo: “Del enemigo, el consejo”. Que acepte las observaciones de quien considera su enemigo para ordenar la casa. De lo contrario, seguirá esta conga interminable, que conlleva mucho derroche de dinero.

Para calmar los ánimos, el Presidente públicamente se ufanó de que este año el país crecerá mejor de lo que harán otros muchos, no obstante que el país crecerá no por él sino a pesar de él. El país crece por ti y por mí que todos los días nos levantamos a trabajar, no por Giammattei que no genera nada. Él no produce, nos cobra a los productores y consumidores. El país crece por los empresarios grandes y por los medianos y pequeños que son la mayoría. Giammattei no empuja el desarrollo sino que lo frena. Si no hubiera corrupción y lapidación de fondos públicos al país le iría mejor. Con lo que ganamos con nuestro trabajo, le pagamos a Giammattei el sueldo de Presidente mejor pagado de Latinoamérica. E igual a toda la burocracia parasitaria de un Gobierno cada vez más grande, en grasa no en músculo. Como no podemos olvidar a nuestros migrantes, tristemente expulsados por un país que no crece lo suficiente, debemos mencionar que las remesas que ellos envían a sus parientes en Guatemala también estimulan el consumo y el crecimiento. ¡Hasta los narcotraficantes y lavadores cumplen una función, aunque sea infame! Sus aviones siguen aterrizando y el Ejército y la Policía siempre llega tarde. ¡El Gobierno nunca llega a tiempo a nada!

Lo que hace falta en este país de realismo mágico es que alguien, con dos dedos de frente, encienda la luz del cuarto en donde están los funcionarios en gran conga; y que, pidiendo un momento de silencio,diga: –‘muchá’, hay que ordenar la casa. Si le hacen caso, Guatemala saldrá ganando. Si no, a protestar en la calle y esperar a las próximas elecciones.

Doy disculpas públicas a las damas honorables que me hayan leído por el lenguaje que utilicé. Espero que comprendan que, desesperado, se me acabó el léxico políticamente correcto, y que, en parte en contra de mi voluntad, en un justificado arranque de enojo, tuve que usar palabras del chapín de a pie. No en balde soy de barrio y vivo en un barrio. En los barrios aprendemos a que no nos den atol con el dedo y a no ser pendejos. Esto es ganancia. ¡Mil disculpas por el vocabulario de este artículo!

