Un “Pepe Grillo” inaudible

No es la primera vez que un Vicepresidente tiene desavenencias con el Presidente. Clemente Marroquín vs. Julio César Méndez (1966-70); Mario Sandoval vs. Kjell Laugerud (1974-78); Francisco Villagrán Kramer vs. Romeo Lucas (1978-82). En aquellos años el poder era el Ejército, por encima de la Constitución, órganos del Estado y partidos.

De esas discrepancias una terminó en ruptura. Villagrán Kramer renunció en septiembre de 1980, en la escalada de una brutal y extensa represión militar y de policías políticas en las zonas urbanas que cobraron la vida de miles de estudiantes, intelectuales, trabajadores y dirigentes políticos de oposición.

La ruptura abierta entre el vicepresidente Guillermo Castillo y el presidente Alejandro Giammattei es la primera en los 35 años del periodo democrático. Inició tras la primera vuelta electoral, en junio de 2019, pero fue pública y subió de tono conforme avanzó el 2020. Castillo fue excluido enteramente de la toma de decisiones.

En noviembre aseveró que la precoz gestión de “su” gobierno era un fracaso, pues traicionaba sus propios principios y los compromisos con los electores. Aconsejó el veto del Presupuesto 2021 que el Congreso había aprobado con subterfugios, la disolución del Centro de Gobierno –un órgano paralelo de gestión en manos del poder real del régimen, Miguel Martínez– y que ambos, Presidente y Vicepresidente, presentaran su renuncia ante el Congreso.

De alguna manera sus palabras se tradujeron en consignas de recias movilizaciones en las plazas, las cuales Giammattei y su Ministro de Gobernación no supieron gestionar. Giammattei llamó a la OEA alegando desestabilización, pero la Misión concluyó que el balón estaba en la cancha del Presidente. Viéndose contra la pared, este maniobró y aceptó del diente al labio la mayoría de las sugerencias del Vicepresidente. Las plazas consideraron que el Vicepresidente se había plegado. Al cabo, el Presidente incumplió sus compromisos. En él opera la psicología inversa con el ‘Vice’.

La Constitución enuncia la Presidencia de la República como una unidad integrada por el Presidente y el Vicepresidente. Nunca una Constitución concedió tantas funciones al Vicepresidente, al punto que cuenta con su propia institucionalidad. Sin embargo, siempre está subordinada al Presidente.

En las encuestas, el Vicepresidente es el funcionario público mejor calificado. Pero también es muy criticado porque no va más allá. Él refleja la frustración popular y expresa el callejón sin salida. En la semana que ejerció de Presidente abrió la puerta a los Relatores que vigilan el respeto de las libertades civiles. Esta semana lanzó dardos poderosos condenando el nepotismo de la Ministra de Educación y la incompetencia criminal del Ministerio de Salud. Tuvo impacto.

Ante la carcajada impune del Pacto de Corruptos, el Vicepresidente y el PDH, Jordán Rodas, son las voces disidentes de mayor resonancia.