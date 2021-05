Vacunación y paciencia ciudadana

Tres semanas después de inscribirme para ser vacunado como parte del grupo de edad de la fase 2, en cuyo formato de inscripción no aparecía la zona 16 donde resido, recibí mensaje de texto que dice: “MSPAS: 2487636240101, presentarse el 11/05/2021, 08 A. M., SALÓN MUNICIPAL DE LAVARREDA 1a. dosis COVID”, cita a la que decidí no asistir, primero, por desconocimiento del lugar que no pude encontrar en mapas disponibles y la ausencia de dirección específica (zona, calle, número) que la citación no indica; y, segundo, como razón más importante, el rumor relativo a la posibilidad, atribuido a declaraciones que se dicen emanadas del Ministerio de Salud y Pública y Asistencia Social, en el sentido de que las personas una vez inscritas, pueden presentarse al centro de vacunación de su preferencia o conveniencia, para recibir la primera dosis de la vacuna. Espero que así sea pues, a estas alturas no dispongo de información de fuente confiable, o de comunicación oficial al respecto, lo que se ha vuelto común y corriente y de lo más natural, ante la ineficiencia o incapacidad de comunicarse por parte de las autoridades a cargo de este y otros asuntos de interés nacional, por lo que hay que tener paciencia y procurar orientarse por otros medios informales.

Pero la ciudadanía no solo tiene que armarse de paciencia por la desorganización y la incapacidad de comunicación, sino que principalmente debe preparar el ánimo para sobrellevar con estoicismo la larga espera que se vislumbra para lograr que el país asegure la deseable “inmunidad de rebaño” y que, alcanzándola, podamos volver a la normalidad, como condición indispensable para el mejor desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales y de todo tipo, pero principalmente, en lo relativo a la actividad económica y educativa. Ambos campos de la actividad humana son determinantes: las pérdidas económicas están afectando el bienestar de los ciudadanos y lo afectará aún más en el futuro si persiste la situación actual de desprotección frente al virus; y, en materia educativa, los rezagos en los programas de estudio van a mermar significativamente el futuro de nuestros jóvenes y niños y significará pérdida de oportunidades y significativas diferencias entre la formación cultural y técnica de nuestros ciudadanos y los de otros países, que lo están haciendo mejor que nosotros.

Buenas dosis de paciencia serán necesarias pues, al ritmo actual de vacunación, la inmunidad de rebaño está muy lejos de ser alcanzada y la incertidumbre sobre la llegada de vacunas suficientes impide emprender en serio, masivamente, un programa de vacunación. Para medir los tiempos, véase que en la primera semana de la fase 2, se lograron vacunar unas 20 mil personas, ritmo semanal que seguramente se superará en el futuro inmediato, supongamos por ejemplo y ojalá, a un ritmo promedio de 100 mil vacunados por semana, lo que permitiría alcanzar la inmunidad de rebaño al terminar la tarea de aplicar los dieciséis millones de dosis necesarias para vacunar dos veces al menos a 8 millones de personas, lo que en esos términos podría lograrse para los meses de junio o julio de 2024. ¡Tres años por lo menos!

Nótese que cualquier incremento en el promedio semanal de vacunación acortará la espera; y que, de prevalecer la incapacidad y la indolencia evidenciada hasta ahora, la paciencia se tornará eterna.