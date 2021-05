Una iniciativa necesaria

La Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yanet Yellen, planteó el establecimiento de una tasa impositiva global a las corporaciones multinacionales o transnacionales. Es una iniciativa que en principio no será fácil, pero sí será un gran esfuerzo que sin duda ayudará a fomentar la transparencia en el mundo, pues no se permitiría un funcionamiento regular a los paraísos fiscales, porque las empresas multinacionales o transnacionales ya no podrían cambiar fácilmente de país para evadir o eludir el pago de impuestos. Desde la crisis económica mundial o Gran Recesión de 2008-2010, se hizo evidente que la débil estructura fiscal dominante en varios países del mundo, no había contribuido a la pronta recuperación en una crisis de magnitudes sin precedentes hasta entonces. Pero todavía han pasado diez años más y eso se ha confirmado con la reciente crisis sanitaria mundial que ha provocado el COVID-19. Los Estados o países tienen administraciones débiles y no son capaces de regular la actividad económica ni tampoco garantizar servicios públicos esenciales ni apoyar verdaderamente a una recuperación rápida. Porque no cuentan con los recursos para ello. Y solo el blanqueo de capitales, lavado de activos y otros flujos de dinero provenientes de actividades ilegales han podido sostener parcialmente, pero a un costo humano, social y moral demasiado alto, que ningún país debería asumir ni permitir. Por lo tanto, un impuesto global a las corporaciones multinacionales o transnacionales podría ser una sana iniciativa que ayude a los Estados a disponer de recursos tanto para garantizar su buen funcionamiento, como para apoyar cualquier eventualidad que se produzca en la vida política, social y económica de cada país. Y a su vez, sería una iniciativa que apoyaría a combatir y reducir los capitales provenientes de actividades ilegales o ilícitas. La corrupción podría combatirse de mejor manera y se aseguraría también una mejor redistribución del ingreso en las sociedades y reducir la pobreza y desigualdad. Y por último, ayudaría a reducir la migración irregular hacia países como Estados Unidos o la Unión Europea.