Estamos ante una verdad “verdadera”

Nuestro mayor socio comercial, EE. UU., nos está ayudando “sin querer queriendo” y debemos aprovecharlo. Debido a la pandemia del COVID-19 el Gobierno federal y los gobiernos estatales han estado mandando cheques de apoyo por desempleo a sus ciudadanos. En algunos casos estos fondos resultan ser insuficientes para sostener el nivel de vida prepandemia, pero para la mayoría de los estadounidenses el ingreso neto es mayor al anterior por lo que tienen un enorme incentivo a quedarse en sus casas. Cuando esta población recibe dinero abundante, sube inmediatamente la demanda de productos de consumo: ropa, restaurantes, comida, etcétera. Esto ayuda a Guatemala porque externamente nuestros compatriotas, que han tenido que caminar a buscar el desarrollo que acá no les pudimos dar, consiguen trabajos mejor pagados y nos envían más remesas; localmente nuestros productos agrícolas y los textiles que confeccionamos se vuelven muy codiciados aumentando nuestros ingresos por exportación.

Pero esta externalidad, como la llaman los economistas, no tiene pinta de que termine pronto. Ya en la prepandemia existía un alto número de empleos que no se llenaban en EE. UU. por falta de personas dispuestas a trabajar. Ahora que las empresas deben de competir contra el Estado para conseguir trabajadores, el problema crecerá. Esto generaba y ahora aumenta la escasez de producción en algunas industrias ligeras que simplemente no pueden alcanzar sus metas. Es allí donde se abre la enorme oportunidad para nuestro país. Existe una gran demanda industrial y la oferta es pobre en Estados Unidos. Anteriormente estas necesidades las suplía China, pero entre la guerra comercial, el alto costo de transporte, los riesgos de la cadena de suministro y el crecimiento de su propia economía han dejado de ser la mejor opción.

Guatemala no solo es el país que ha logrado sobrevivir mejor la pandemia en la región, principalmente por la resiliencia de nuestra gente más que cualquier apoyo del Estado, sino también tiene ventajas comparativas inigualables. Existe una abundancia de población joven con destrezas y algún mediano grado de preparación técnica; energía eléctrica barata y accesible; posición geográfica y expertaje logístico. Lo único que nos hace falta es terminar de generar el ambiente propicio para que se desarrollen las oportunidades. Debemos asegurar que existan cortes, ideal que sean objetivas y claras, pero que por lo menos estén dentro de sus plazos constitucionales. El Ejecutivo debe utilizar mejor los recursos y construir infraestructura principalmente de salud y educación, lo demás puede subcontratarlo a través de alianzas público-privadas. Y en el Congreso nos urge aprobar leyes que en sí mismas NO generan desarrollo pero que sin ellas este se frena. Ejemplos claros existen: ley de zonas francas, que permitirá que vengan nuevas empresas a generar fuentes de trabajo; ley portuaria, que evitará que nuestros puertos sean descertificados; ley de insolvencias; ley de competencia; eliminación del impuesto de solidaridad por ser confiscatorio; ley de apoyo al turismo; reglamento de trabajo a tiempo parcial; legislación para que los pequeños y medianos empresarios puedan acceder al IGSS, etcétera.

¡Las oportunidades están ante nuestros ojos, ojalá no las dejemos pasar!