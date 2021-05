Brisa tropical y el castillo de naipes

En estas últimas semanas, hemos visto concatenarse una serie de sucesos que nos recuerdan a la más pura esencia de la política del “achichincle” centroamericana. En Guatemala, ministros esquivos que se tropiezan con sus propias palabras y una ineficiencia bufonesca son la antesala de un Gobierno que parece tener un nuevo lema. Antes, desde los organismos oficiales se podían oír respuestas como “no sean negativos” o el tan desgastado “dejen trabajar”. Ahora, desde las instituciones se ha elegido una nueva e innovadora línea comunicativa. “Si tanto alegan, háganlo ustedes”. Años de campañas electorales le han endurecido el pellejo al Presidente y su rosca. Nuestros gobernantes ya no son ni siquiera capaces de replicar aquella falsa sonrisa que tanto gustaban de mostrarnos cuando nos pedían el voto. Mientras tanto, en la hermana República de El Salvador, el flamante Julio César del trópico cruza el Rubicón en su caballo blanco vitoreado por su pueblo. A su paso, los restos de una República marchita y viciada que nunca funcionó como debía. Vemos en nuestro vecino no la causa, sino el síntoma de un pueblo que cree haber tocado fondo. Perdida ya la esperanza se está dispuesto a intentarlo todo pues ya no se puede perder nada más. Admito que me es difícil escribir esta columna. Las noticias que se suceden semana tras semana parecieran cavar cada vez más profundo la tumba de nuestras aspiraciones. Me temo, que estemos cerca de llegar al fondo.

A lo largo de nuestro viaje, estimado lector, hemos hablado de elites, participación e instituciones. Es de estas últimas, las reglas del juego, de las que quiero hablar hoy. Son tiempos desesperados y se requieren medidas drásticas. En este punto, algunos estarán pensando en una romántica revolución. Otros, en ese orden de gritos ahogados en el silencio de la sumisión. Es precisamente esa dualidad, sin matices de gris, la que ahoga el que debería ser nuestro grito de batalla, la reforma política. Así es, estimado lector. Es hora de cuestionar los pilares más fundamentales de nuestra arquitectura institucional. La falta de rendición de cuentas al ciudadano y contrapesos institucionales me hace preguntarme si no es el momento de discutir cambios profundos en nuestro sistema político. No hablo solo de una Ley Electoral, sino de una revisión integral del rol asignado a nuestras instituciones.

Sistemas parlamentarios, presidenciales, listas abiertas o cerradas, composición de las carreras judiciales, entre otras. No pretendo, pues sería pecar de fatal arrogancia, dar una fórmula mágica para arreglar todos los problemas que nuestras estructuras de incentivos acarrean. No obstante, tengo un objetivo muy claro. Debemos introducir estos términos, debates y cuestionamientos agresivamente en el discurso político de la región. “Si no te gusta como está puesta la mesa, voltéala”. Es hora de afrontar la realidad de que una cultura política viciada no cambiará jamás sin los incentivos institucionales correctos. Evidentemente, algo no está funcionando. Me parece que nunca hice un llamado más urgente. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Si dejamos que el vicio del efecto dominó latinoamericano siga su curso, podríamos encontrarnos con nuestro propio Mesías a caballo. ¿Su objetivo? Cruzar el puente de las últimas esperanzas que nos quedan. Si no nos tomamos seriamente la posibilidad de una reforma institucional, nuestras quejas y lamentos son gastar pólvora en zanates. El día de mañana recordaremos con añoranza en aquella época en la que soñábamos con un mejor futuro. Debemos romper el efecto dominó. Levantemos la voz y pensemos fuera de la caja. Nuestra creatividad, compromiso y el ingenio humano son el único salvavidas que nos queda.