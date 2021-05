La muerte de la Ilustración

Hace algunas semanas, Francisco Pérez de Antón hablaba, en una columna publicada en este medio, sobre “el dolor de la inteligencia fracasada”, en alusión a sus investigaciones sobre la Revolución Liberal (1871) en Guatemala y a una reflexión del ensayista José Antonio Marina. La frase me ronda desde entonces en la cabeza, sobre todo ahora que por diferentes circunstancias, me he dedicado a leer o a releer textos y autores relacionados con la Independencia Patria, de la que este año estamos conmemorando los 200 años. Hay una discusión, que juzgo válida, sobre qué es lo que podemos celebrar o rescatar de una gesta que al final de cuentas dio como resultado un país como este. Una patria del criollo o de élites que se han empeñado durante dos siglos en desvirtuar todo planteamiento democrático que afecte a sus intereses o, más bien, a sus privilegios. Ocurrió en 1821, con la emancipación política de España; 10 años después con el gobierno liberal de Gálvez; en 1847 con la formación de la República; en 1971 con la Revolución de Barrios; en 1921 con los Unionistas y la caída de la dictadura de Estrada Cabrera; en 1944 con la Revolución de octubre… y así hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Una suma de proyectos abortados que han dado como resultado esto, una nación no sé si inconclusa o mal acabada, en guerra permanente consigo misma, excluyente, racista, militarizada, dependiente, exterminadora, corrupta, a todas luces injusta, y dedicada desde su fundación a la aniquilación o a la exportación de cerebros, como genialmente señalaba Tito Monterroso.

Pero volvamos a la inteligencia fracasada y a ese dolor, a ese duelo por la misma, que se agudiza mientras pasan los años y vemos cómo todo se desmorona a pedazos. Cuesta creer que esta nación surgió, entre otras coyunturas e intereses, de un proyecto ilustrado, que las ideas más avanzadas y nobles jugaron un papel determinante en el proceso de Independencia. Que una serie de mentes privilegiadas imaginaron una república democrática, incluyente, con educación para todos. Basta regresar a los escritos de Del Valle, de Molina, de Simón Bergaño y Villegas, de Irisarri, de García Goyena, de Marure… con los que dos siglos después podemos estar o no de acuerdo, pero no podemos negar que sus ideales de libertad, igualdad y justicia eran, en un primer momento, sinceros y respetables.

José Cecilio del Valle tenía entre sus libros de cabecera los 28 volúmenes de la edición original de la ‘Enciclopedia’ de Diderot y D’Alembert, diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, biblia laica de la ilustración y del pensamiento libre ¿Qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó con las ideas y los ideales? ¿Qué pasó con la inteligencia? ¿Cómo terminamos en la barbarie y la carnicería? ¿En qué momento las armas arrasaron con todo? ¿Cómo desapareció de la historia el legado letrado y terminamos marchando como soldados para celebrar una patria obtusa y militarizada? Pobres Del Valle y Molina, pobres Marure y Villegas, pobres todos nosotros.