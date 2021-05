El arte de lo imposible, un enfoque de vida

Cada semana empieza con las noticias dando el recuento de los principales problemas o accidentes acontecidos en las últimas horas o con actualizaciones de temas que no se logran solucionar. Es un empezar con notas negativas que generan temor y ansiedad. Las personas se movilizan por emociones, unas vinculadas al temor y otras vinculadas a la ilusión. La diferencia es abismal: lo negativo moviliza el sentido de defensa; lo positivo invita a la acción proactiva. En el tiempo la actitud de las personas, empresas o la nación, generan realidades muy diferentes. Privilegiar lo negativo lleva a círculos viciosos a lo largo de la historia. Alcanzar un clima de confianza e ilusión, lleva a círculos virtuosos que hacen posible alcanzar logros crecientes.

Estos días tuve la oportunidad de leer un libro titulado en inglés: The art of impossible de Steven Kotler, un autor que se enfoca en las estrategias que deben utilizarse para lograr alcanzar grandes resultados que desde una óptica tradicional parecen imposibles. Es un autor enfocado en la gran disrupción tecnológica que vive el mundo y el poder de una visión innovadora y audaz. Un libro que vale la pena leer para todos aquellos con una mente joven y abierta. Empieza explicando que todo niño tiene sueños de lo que desea alcanzar y cada vez que los logra, crea nuevos sueños. Un proceso que no debiese de detenerse, pero que nuestra visión tradicional de evitarles fracasos futuros en lugar de impulsar éxitos trabajosos, empezamos a limitar desde la casa, la escuela y el trabajo. Preferimos que sigan instrucciones a que desarrollen talento y creatividad, así como el aprendizaje de cada fracaso, camino al éxito específico. Somos más capaces de lo que nos enseñan y de lo que creemos. Todo cambio empieza con atreverse a creer y comprometerse a lograr.

La forma del arte de lo imposible, según Kotler, es establecer estándares irracionales de aquello que se desea alcanzar, fijar un tiempo para lograrlo, enfocándose en desarrollar tres aspectos fundamentales: una motivación fuerte, basada en capacidad de ejecución prolongada, objetivos ambiciosos, y determinación inquebrantable; una capacidad de aprendizaje acelerada y una mente enfocada en el crecimiento constante; y, una actitud creativa fundamentada en la innovación, el pensamiento crítico, la colaboración y la cooperación.

Se empieza con alcanzar imposibles con “i” minúscula para poco a poco atreverse y saber cómo alcanzar imposibles con “I” mayúscula. Los imposibles iniciales, son aquellos posibles para otros pero que ahora no lo son para nosotros. Al lograrlos con base en los atributos anteriores se construye la confianza y se aprende el proceso para alcanzar imposibles más grandes. Describe una frase muy clara al respecto: “Si piensas que puedes, o si piensas que no puedes, estás en lo correcto”. Es el arte de lo imposible: visión clara, aprendizaje continuo y tenacidad. Una buena forma de empezar la semana.