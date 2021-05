Qué está pasando en el mundo (segunda parte, España)

El sábado pasado publiqué aquí la primera parte de este artículo en el que hablé de Francia y de los peligros que la acechan. Hice referencia a los “refugiados” musulmanes que han “sentado sus reales” en tierra francesa, particularmente en París, ciudad entre otras en las que ha habido atentados terroristas como el realizado contra el semanario ‘Charlie Hebdo’ o en la sala de conciertos Bataclan. Esta situación lleva ya años y cada vez empeora más. Ante esto, sabiendo que la situación es peor que los rumores, ha habido un pronunciamiento de 20 generales y mil militares más en el que exigen que haya una acción definida contra tal situación o que se puede dar una guerra civil. Y es que pareciera que los políticos franceses, que desde 1944 perdieron el liderazgo intelectual europeo, no toman en serio lo que pasa. No me extrañaría que hoy los jóvenes no supieran quién fue ‘Carlos Martel’, que al derrotar a los Omeyas en la Batalla de Poitiers evitó que Francia y Europa fueran dominadas por los moros. Estos jóvenes que no son los del 68, no tienen ni idea de lo fácil que es caer en la anarquía y la barbarie.

Hoy continúo y me referiré a uno de los países que más quiero: España. Y es que tengo años de estar hablando del temor que me invadía pensar que en mi querida España se diera una guerra civil, culpa de la polarización política a la que la llevaron los “progres”. Porque es que al parecer los jóvenes políticos españoles, empezando por Pablo Iglesias, ignoran su propia historia. Probablemente no se llegue al extremo de guerra civil por los separatistas, aunque con los catalanes tengo mis dudas. Otro punto de discordia es la monarquía, que parece una institución anacrónica pero que le ha dado estabilidad al Estado español, como probablemente no la había tenido en los últimos cien años.

Renació la esperanza el pasado martes 4 de mayo, “#4M”, cuando en las elecciones por la Presidencia de la Comunidad de Madrid, la representante del Partido Popular, ‘Isabel Díaz Ayuso’ arrasó en las elecciones sepultando a toda la izquierda pro comunista, simpatizante de la Cuba de los Castro y servil a lo que dicta Maduro. Esta joven política madrileña ha sido diputada de la Asamblea de Madrid, participó en las elecciones en 2019 en las que el Partido Popular, dirigido por Pablo Casado, obtuvo 22 por ciento de los votos válidos y 30 escaños. Fueron segundos ante el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que logró 27 por ciento de los votos y 37 escaños. Sin embargo, el “#4M” el PP con ‘Díaz Ayuso’ a la cabeza logró 65 diputados de la Asamblea, más del doble de lo obtenido en los anteriores comicios. En términos absolutos se trata del mayor número de votos de la historia para cualquier candidatura en unas elecciones a la Asamblea de Madrid.

¿Qué significa esta arrolladora victoria de la derecha representada por el PP y VOX en esta elección? Según yo significa la salvación de España, el hundimiento del PSOE y la desaparición del absurdo histórico llamado Pablo Iglesias, que al quedar de último, él, que se creía el próximo Presidente del Gobierno, no le quedó más que retirarse de la política. Se ha salvado España y ha ganado la democracia, los valores, sus tradiciones y su grandeza.