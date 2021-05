No estoy vinculado a la empresa

Por este medio quiero hacer referencia a la publicación ‘Empresa vinculada con Ministro de Energia y Minas recibe contrato por Q39.6 millones’, firmada por el periodista Enrique García, publicada en el matutino ‘elPeriódico’ en la presente fecha, en la página 8, y en su respectivo sitio web.

En dicha nota se hace referencia a una citación que se llevó a cabo en el Congreso de la República con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza, a la cual asistí en mis capacidades de ministro de Energía y Minas y presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE). La publicación referida contiene inconsistencias, la primera en el titular, puesto que la empresa que obtuvo el contrato no está vinculada con mi persona, situación que dejé clara durante la reunión con diputados y que, de manera errónea se da por definitiva en el titular; situación que, como los periodistas sabrán, sobre todo considerando lo manifestado por mí en la reunión de marras.

Me permito corregir las citas entrecomilladas que en la publicación se me atribuyen en el párrafo 3, en donde erróneamente se indica que mi respuesta formulada a uno de los diputados presentes en la reunión fue: “a Rodrigo sí lo conozco”, cuando la respuesta que brindé fue: “A Rodrigo Casaús lo conozco”.

Ante los medios que documentaron la citación, reiteré: “Quiero aclarar, no tengo relación con el Sr. Rodrigo Casaús, ni con Fersa al día de hoy. No tengo relación con Rodrigo Casaús o cualquiera de las empresas en las cuales él tenga participación o representación legal”.

Considero necesario precisar para que los lectores conozcan las oraciones completas que expresé durante una de mis escasas intervenciones, dada la negativa reiterada de parte del jefe de bloque a darme la palabra, y que no fueron consignadas de manera textual en el párrafo 5 de la misma nota, a continuación que estas fueron: “Voy a agradecer la oportunidad de poder defenderme de este linchamiento malintencionado. Quiero aclarar una cosa, yo no soy accionista de la empresa Fersa, lo fui, no lo soy. Podemos venir todas las semanas y le voy a reiterar la realidad”.