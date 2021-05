El círculo de la desconfianza

Parecería que el mundo ha entrado en un peligroso y profundo círculo de desconfianza. El virus de la “gran mentira” promovida por el expresidente Trump y sus seguidores está infectando a un número cada vez mayor de estadounidenses. Y de Estados Unidos la desconfianza se está derramando a todo el planeta. No es solo el poder y la influencia de la “gran mentira” de Trump, lo que ha generado este estado de desconfianza profunda. Habrá que reconocer que las condiciones del mundo actual son las apropiadas para que el virus de la desconfianza se multiplique aceleradamente. Las maravillosas tecnologías de la información son sus mejores aliadas. Las consecuencias de esta segunda pandemia viral son catastróficas.

La confianza, escribe Francis Fukuyama en su libro del mismo título publicado en 1996, es una virtud que permite y promueve la prosperidad en aquellos países en los que las relaciones comerciales entre personas pueden llevarse a cabo de manera informal y flexible sobre la base de esta virtud, como Alemania, Japón y hasta hace poco en Estados Unidos. En otras sociedades, como Francia, Italia, Corea y gran parte de nuestros países iberoamericanos, los lazos sociales están subordinados a los lazos familiares y a otras lealtades disfuncionales, nos dice Fukuyama, creando rigideces, provocando la intervención estatal y frenando el crecimiento económico y peor aún, generando el rompimiento y el colapso de los indispensables lazos de solidaridad social hoy tan necesarios.

Por ejemplo, 30 por ciento de los adultos estadounidenses han decidido que no se vacunarán contra el COVID-19, como resultado de la desconfianza que tienen no solo en las empresas farmacéuticas, en el gobierno y aún en la ciencia que ha probado desde hace al menos dos siglos la eficacia y la seguridad de las vacunas contra las diversas enfermedades contagiosas.

El hecho de que la tercera parte de la población de un país como Estados Unidos decidan, por desconfianza, no protegerse ellos mismos contra una enfermedad que los puede matar, no es solo el legítimo ejercicio de su libertad personal, sino que en realidad están poniendo en peligro mortal al resto de sus conciudadanos. La creencia individualista de que uno está solo contra el mundo no solamente es una creencia falsa sino peligrosa y altamente destructiva.

Así, hay que preguntarse: ¿Cómo será posible recobrar el camino de la confianza y de la solidaridad social? Parece que la desconfianza surge cuando las palabras y los hechos no coinciden, se contradicen. Por ejemplo, en Estados Unidos se afirma que todos los individuos son iguales ante la Ley y sin embargo es evidente que la Ley no trata a todos por igual. El constante trato desigual poco a poco ha venido minando la confianza en las instituciones democráticas, en los gobiernos y aún en las relaciones más íntimas y personales.



Revertir esta grave tendencia requerirá un coordinado esfuerzo de todos de consistencia y coherencia entre lo que se predica y lo que se hace al mismo tiempo que desde arriba se construyen los mecanismos para disminuir las enormes brechas entre los grupos sociales que los avances tecnológicos están produciendo. El esfuerzo para recobrar la confianza será grande, pero hacerlo es vital para nuestra supervivencia individual y como especie.