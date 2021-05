¿Qué representa el bukelazo?

Aunque con matices, los procesos políticos en cuatro de las llamadas naciones centroamericanas, tienen mucho en común. Gobernantes que no se inmutan con las constantes críticas, que poco les importa violentar las normas, generar dinámicas de miedo; todo con el afán, primero, de alinear los planetas, quitan las piedras del camino y segundo, poner en marcha un proyecto o al menos plan para asegurar que el régimen de impunidad continúe, se fortalezca, amplíe horizontes y logre asegurar, como ha sido la constante desde la instauración del acuerdo político de 1821, mantenerse así por el tiempo que sea suficiente y necesario.

Este proceso desenfrenado, parece inalterable. No por gusto, los mandatarios de esta parte del mundo, van con las de ellos, se atreven a decir cuanta sandez se les ocurra; a sabiendas que no hay amenazas serias al terreno que ocupan, no por capacidades propias, sino como productos de un acumulado de procesos unificadores.

Lo que hoy denominamos cooptación a gran escala, me recuerda una de las categorías desarrolladas en mi época de estudiante universitario, el bloque en el poder, concepto desarrollado por Nicos Poulantzas, sociólogo político greco-francés; cuyos aportes son básicos en las ciencias sociales, en especial, en la sociología y ciencias políticas.

Bukele, Ortega, Hernández y Giammattei están al frente de sus gobiernos, para asegurar patrones de acumulación política y económica. Ninguno está allí para generar transformaciones, porque el modelo que representan requiere oxigenación y vitaminas (incentivos) para mantenerse con pocas alteraciones. Las narrativas de los cuatro son distintas, producto de personalidades diversas, cambios generacionales entre ellos, historias de vida y experiencia política acumulada. Pero todos representan un bloque que se está reacomodando para dar lugar a los actores e intereses que han hecho su aparecimiento en épocas recientes. Todo con el afán de la recomposición del dominio político.

Salvo Nicaragua, donde la fracción dominante es evidente (el orteguismo), en los otros tres experimentos, si bien el bloque se está acomodando vía pactos, negociaciones y puntos de común (la designación de la CC, por ejemplo), queda por definirse quién será el sector, grupo o alianza dominante; ese es un capítulo pendiente y sujeto a competencia desde la instalación de las denominadas transiciones democráticas. Su carácter inacabado, ha dado como resultado que las evidencias de fragilidad sean constantes, dramáticas y de largo aliento.

En la medida que estas parcelas sigan siendo canchas para el cocimiento lento de los pactos entre los impulsores del repunte autoritario, las estructuras criminales, los amantes de la desinstitucionalización, los expoliadores de los recursos públicos y otros especímenes, la región no pasará de zope a gavilán.

La tendencia que se ha instalado en El Salvador no es una anomalía, representa un fenómeno creciente que no se traducirá, por mucho que se quiera decir lo contrario, en beneficios colectivos y menos aún, para responder a la rémora de pendientes.