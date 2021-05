Ministra: no legitime más confusión

Por favor, Señora ministra, ya no legitime más la confusión. Con todo el respeto que su cargo merece, le expreso mi ruego, para que deje de confundirnos con sus titubeantes declaraciones. Mi súplica es también la de miles de guatemaltecos angustiados y confundidos por esa tendencia que caracteriza sus declaraciones públicas de “desdecir hoy lo que dijo ayer”. De contarles a los diputados, que la interrogan, una historieta y a la población otra diferente. La persistencia de sus actitudes ha logrado confundirnos y desesperarnos por la forma en que, tanto usted como el presidente Giammattei han conducido lo que debió ser una asertiva comunicación entre el pueblo y sus gobernantes, unidos y bien orientados en el combate al mortal virus de COVID-19.

No representamos una masa de crédulos, ignorantes que se tragan argumentos falsificados, por salvar errores e incapacidad de gobernantes. Se trata de salvar o dejar morir por abandono y negligencia cientos vidas humanas. Vidas humanas que anhelan, hoy como nunca, el respaldo firme y acertado de quienes tienen a la mano y han dispuesto de más de Q614 millones para adquirir vacunas que salven de la muerte a 10 millones de guatemaltecos.

Sin embargo, no nos ha contado, –y tendría mejor compresión–, que el nuestro, es un sistema de salud colapsado y destruido por los constantes saqueos que sufrió por la corrupción de otros ministros desalmados que le antecedieron. Ni se ha animado a contarnos de los millones que debe entregar a los inmorales y leoninos Pactos Colectivos. Y debiera pensar que, si está aceptando presiones de gente corrupta que rodea al poder, no está haciendo nada por su pueblo.

Tan solo un ejemplo. Posiblemente, sí se dio cuenta de la angustiosa situación que creó cuando, sin miramientos, dijo el lunes reciente: “Que las vacunas Sputnik V iban a ser sometidas a un examen de laboratorio en México o Brasil, para determinar la calidad de las mismas”. Cuéntenos también qué la motivó para impulsarla a considerar necesario su análisis. Sin embargo, el miércoles 4 de mayo, ya se retractó diciendo que no las enviará y contó que, en un laboratorio mexicano de nivel 4 ¿?, la están utilizando, y le dijeron ahí, que no hay necesidad de tal requisito”. Así es que no habrá tal análisis y los vacunados deben encomendarse a Dios y, por esa vez, confiar en la fiabilidad y eficacia de la vacuna rusa. No somos ratas de experimento. ¿En decisiones de quiénes están nuestras vidas entonces? Exigimos la verdad de parte del desempeño de su cargo, y su consideración en no sembrar tanta duda en nuestras ya intranquilas e inciertas vidas. Estas valen más que cualquier verborrea política.