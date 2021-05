Sin brújula

La Vicepresidenta de los Estados Unidos de América, Kamala Harris, en su calidad de anfitriona de la reunión virtual, que fue abierta y transparente, con el presidente de la República, Alejandro Giammattei, realizada el lunes 26 de abril pasado, no dejó ninguna duda del compromiso político, de la seriedad del liderazgo, de la claridad de la agenda y de la estructura de la estrategia de su gobierno para contribuir en conjunto con Guatemala a reducir la migración irregular a su país.

Fue evidente el alto nivel ejecutivo y el aplomo de quien se prepara a conciencia para dirigir y/o coordinar un proceso complejo e inédito en la historia de las relaciones bilaterales con Guatemala en el que involucra por parte de Estados Unidos a la Casa Blanca, al Congreso, a múltiples secretarías y agencias gubernamentales, fundaciones, al sector privado, y en el ámbito multilateral el esfuerzo estadounidense incluye la participación de las Naciones Unidas, de entidades financieras, de países cooperantes, y de organizaciones no gubernamentales.

La vicepresidenta Harris consciente de la presión del factor tiempo y de avanzar en la agenda le recordó al presidente de Guatemala que ya habían conversado previamente por teléfono y al mismo tiempo le anunció su visita a Guatemala en el mes de junio próximo. Es decir, Estados Unidos lleva una dinámica de trabajo propia que pareciera que aún no está en plena sintonía con la del Gobierno de Guatemala. Y fue enfática al afirmar que: “Creo que el trabajo para que sea exitoso va a requerir la participación de cada uno y creo que también requerirá voluntad política y trabajo fuerte para que se logren los objetivos. Estoy confiada que podremos hacer avances y crear la sensación de esperanza para el futuro” .

La transmisión abierta y transparente, que no son usuales en estas reuniones de alto nivel político, permitió apreciar también la reacción del Presidente de Guatemala ante la intervención de la vicepresidenta Harris.

El presidente Giammattei, como es su costumbre, improvisó su participación, contrastando con la anfitriona de la reunión. Sus expresiones a rajatablas y no preparadas no dejan mucho espacio para identificar rutas de trabajo para llegar a acuerdos. Dice en el inicio de su intervención: “en algo que coincido (no dijo en que no coincidía) con usted totalmente es la generación de esperanza, esa creación de esperanza a través de la consolidación de muros de prosperidad que nos permitan hacer que la gente encuentre aquí la oportunidad de salir adelante sin tener que pensar en irse a Estados Unidos, es en realidad el camino final que debería de ser nuestro objetivo”. El concepto de “ muros de prosperidad” utilizado repetitivamente por Giammattei como un caballo de batalla no deviene de ningún concepto integral de desarrollo ni de una visión estratégica.

Sin embargo, abrumado ante el ímpetu que lleva el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Giammattei solo le quedó pedir que: “De aquí al mes de junio deberíamos de proponernos tener una hoja de ruta trazada que pueda servir para que haya acuerdos de gobierno a gobierno para que podamos no solo principiar el duro camino que nos queda por delante…” . Me parece que el Presidente está sin brújula que le indique el norte, no ha entendido o bien no quiere entender, que la hoja de ruta está ya trazada: la lucha contra la corrupción, contra la impunidad y contra la cooptación del Estado por mafias afines a su gobierno son los puntos de partida de esa hoja de ruta. Ese es el duro camino y el desafío de este Gobierno improvisado y con fama de profundamente corrupto, que no tiene además un rumbo claro que conduzca al país hacia un desarrollo sostenible económico y social.