La ocupación es urgente

La peor palabra en Guatemala es “desocupación”, que va más allá del terror al desempleo. El sentimiento de estar en la banqueta de casa, o en la esquina, o dando una vuelta a la manzana porque no se puede ir a estudiar, no hay empleo, o encerrados por miedo a la delincuencia en mitad de una batalla contra un engendro biológico, encerrados en casa, con hambre, viendo volar el exiguo ahorro que se mantenía en bancos y luego regresó a botes de café, latas enterradas o escondites diversos, desde que muchos de las instituciones descubrieron que podían rentabilizar el negocio cobrando a la gente por ahorrar, y hasta absorber el ahorro si el ciudadano no lo gasta, porque lo único que cuenta es el movimiento.

La crisis del último año afectó el empleo formal, ya tan esmirriado, porque lo que ahora abunda son emprendedores nadando en la incertidumbre, arreglándoselas e ingeniándose para salir adelante, porque se ocupan y a veces ganan o pierden, pero siguen intentándolo, mientras otros se cruzan de brazos, se dan por vencidos, y prefieren sentarse y no hacer nada, aunque con los días la vida se vuelve un martirio, porque los dependientes exigen a diario comida, servicios, medicinas, ¿y si no hay? La peor medida es la inmovilidad.

La deserción escolar pareciera ser otro castigo. Mucha gente confiesa haber retirado a sus hijos de la educación, porque el recurso virtual apenas funciona para pocos y que disponen de conexión, y la mayoría necesita que se les explique, quieren preguntar, entender, y de la manera actual es más fácil pasar inadvertidos, copiar para ganar por procedimiento, sin aprender, y porque no hay recursos para invertir en estudios inciertos. En algunas familias han tenido que ser selectivos, y elegir entre los hijos a quienes pareciera que vale la pena salvar, aunque se caiga luego en el laberinto de la culpa, y la conciencia remuerda junto a la miseria de no poder.

La desocupación afecta a todos y es tierra fértil para la delincuencia o desata el limosneo que mata la dignidad. Para superar la Gran Depresión, en Estados Unidos, se inventó empleos, como andar con un alfiler desinflando globos atrapados en los árboles, para la conservación de parques y áreas verdes; o los japoneses, después de perder la guerra, plantearon el empleo vitalicio para la recuperación, donde el despido de un trabajador era signo de fracaso del empleador. La ocupación es vital para poder pensar siquiera en la posibilidad de acceder a la prosperidad.