Abro la prensa, la coloco sobre mis piernas. Como si fuera la primera vez. Déjà vu. Tengo un café en la mesita ovalada que está a mano, doy un sorbo. O dos. Entra una luz opaca por la ventana entreabierta, va a llover. El sofoco sube al repasar los titulares superficialmente primero, detalladamente después. Escala el frío de los pies a la cabeza. Toma mi cuerpo entero. Ahogo. Va a llover. La ola de noticias es aviesa, oscura. ¿Será posible? Más perversa. Montaña rusa…, que no para nunca. La educación de mi país caduca. Lanzo improperios al aire, como si los culpables me escucharan; como si con eso lo arreglara todo. Ya no quedan fuerzas, resignación tardía con ansias de tener un país próspero que nunca tuve. Nunca, en realidad. “Soy optimista”, me digo dos veces, asoma una esperanza ilusa, se confunde con lo absurdo, no es viable, nada es viable, ni la posibilidad libre de creer en algo, no hay perdón. No tienen perdón.

Otro sorbo de café. Sumo improperios a medida que paso hojas. Tiño mis huellas de tinta, manchan alguna esquina de mi pijama blanca. Otra vez me pasa. No aprendo. Otra denuncia más, otro juego interminable. Más robo. Más robo. Caos, desconfianza irreversible. Sí, ya nadie confía. ¡Qué se vayan! Las mejillas hierven…, lo insólito de nuevo, como si fuera la primera vez. Debajo del fondo no hay tope. Hay abismo. No entiendo. Cómo robarle a un niño, a un enfermo, a un anciano. Falsificar compras, desmantelar leyes. Les importa un comino prestigio, nombre, visa. ¿De qué me sirve saber?, me pregunto en recio, si con una nota ya lo sé todo. Roban, mienten, matan mujeres y niños, manipulan la verdad. Retórica espumante. Los mismos de siempre creyéndose dueños. Amos. Aquellos, los de entonces, siguen siendo los mismos.

Una página nueva. Mi índice tintado manda. Amo el papel, me sabe a niñez. Miro de reojo la ventana. Va a llover. De nuevo el dolor, de nuevo…, como si fuera la primera vez. El café está frío, pero doy un trago más. Me anima, ¿le falta azúcar? Veo sangre en una imagen (página 5).

Accidentes varios, cien detenidos en un día, baleados, ¿cuántos? El peor país en desigualdad (hay una gráfica que lo explica), la brecha crece, no hay vacuna. No hay vacuna. No hay Estado. Mueren por decenas. Niños pierden sus batallas solitarias. Desnutrición. Silencio. No hay nadie aquí. Nadie me escucha en esta habitación. No importan mis palabras. Improperios. La magia se desvanece. Escucho como eco: “Yo no me amargo la vida leyendo noticias”. ¿Serán en parte culpables?, me pregunto. Vivir el mundo con sus paraísos propios de paisajes propios de “sueños” propios. ¿Duele el dolor ajeno? No importa. Me duele.

Empiezo el día con la impotencia de mi impotencia. El corazón en otro sitio. Cierro la prensa. La lanzo al piso. Zarandeo la cabeza. Lo sé todo y no sé nada. Lo que pasó hoy pasó hace tiempo y pasará mañana. De nuevo. Me baño. ¿Hasta mañana?, me pregunto. ¿Hasta cuándo? Llueve.