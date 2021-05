La mediocridad y Cancillería

El megaescándalo de la vacuna Sputnik V está somatando fuerte las puertas de la Cancillería, que en coro parece que repiten, yo no fui, fue teté. Y es que es absolutamente inconcebible que un asunto con la envergadura que tiene el tema de la pandemia y la compra de vacunas a Rusia, o a una de sus empresas, sea tratado por contactos de amiguetes antes que por gestiones del mejor nivel diplomático y con soluciones financieras serias.

Es cierto que en este caso la línea de mando es clara. El Presidente, la Ministra de Salud, el de Finanzas. Pero, ¿dónde queda el rol de la Cancillería?, ¿qué explicaciones puede dar el Canciller actual? Hacerse el desinformado no lleva a ningún lugar. Esto vale para el Ministro y sus cuatro viceministros. No pueden hacer mutis. Tienen que explicar las razones por las cuales no hicieron ninguna gestión y si la hicieron que digan, esto fue lo que hicimos. Lo contrario solo esconde y muy mal, la mediocridad.

Sin temor a equivocaciones se puede afirmar que fuera de recibir los chino-cheques de Taiwán o de hacer los mandados a Israel, la diplomacia guatemalteca no tiene agenda, pues si hablamos de la relación con EE. UU., pues la agenda se la dictan los norteamericanos y punto. No se ve por ningún lugar algo parecido a una política exterior. Si hablamos de asuntos multilaterales, sabemos que solo aprueban los despropósitos de Almagro en la OEA. Más allá ni hablar. Son fantasmas.

Con el traslado de la capital de Israel de Tel Aviv hacia Jerusalén, se terminó con una tradición que desde la fundación de esos Estados en 1948 se había mantenido. Dos países, dos estados, Israel y Palestina, con Jerusalén como un territorio neutro. Pero de un plumazo y como expresión de la dependencia hacia Trump, y por supuesto a Israel, se mantuvo y se mantiene esa desatinada medida. Quizás lo único que se obtuvo fue la astronómica cantidad de 5 mil vacunas donadas.

Con Taiwán es el colmo de la idiotez. No se mejoran las relaciones con China continental para mantener la relación de otro aliado de la contrainsurgencia como es Israel. Y fuera de unos cuantos dólares y unos cuantos cheques bajo la cuerda, no hay mayor interés real en esa política. Y en ello se obvia la relación con China continental; mientras El Salvador, con una política audaz en esa dirección ahora recibe beneficios a una política exterior independiente.

Aparte de esas muestras de miopía o mediocridad diplomática, con Rusia que, si existen relaciones, no se ha desarrollado una relación de amistad o de confianza, que en tiempos como estos de pandemia hubieran podido acercar la vacuna Sputnik V con mejores posibilidades. El mecanismo COVAX tiene igualmente la marca de una visión corta, sin luces en los cuadros de la Cancillería. No es suficiente decir que COVAX no cumplió; hay que decir por ineptos, por mediocres, la Cancillería no advirtió de que ello podía ocurrir. Las cosas por su nombre.