Fatiga pandémica: caos y desconsuelo en la población, ante tanta ineptitud en el manejo de la crisis

Es increíble el nivel de abandono que existe en el Ministerio de Salud, y por supuesto en los demás entes estatales. Con sorpresa nos enteramos ahora que, aparte del tema de la pandemia del COVID-19, el 82 por ciento de los niños menores de 5 años no han recibido su vacuna de neumococo. Si esta vacuna rutinaria no está siendo aplicada a los niños, ¿qué podemos esperar con la vacuna contra el virus?

Absoluto desencanto de la población ante el manejo de la crisis y no solo me refiero a la crisis de la pandemia, sino a las crisis periféricas causadas por el abandono de todo lo que no huela a COVID-19. Recordemos que nuestra Constitución impone al Estado de Guatemala, sea quien sea que ejerza el poder, la obligación de mantener a los guatemaltecos en el goce de la salud como un derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna. ¡aloooo Gobierno!, ¿ya se habían enterado de una de sus obligaciones?

Yéndose por las ramas sin ver el bosque según el sabio dicho. Persiguiendo bolos que corren más riesgo de contagio en la carceleta donde los meten por violar la ley seca, que en el bar donde violaron la Ley, se logra justo el efecto inverso, ya que la ley seca es peor porque uno sobrio se recuerda que no tiene vacuna, vaya chiste.

El nivel de deterioro y cooptación llegó a tal punto, que se nos olvida que ya el Gobierno atendió exitosamente el brote de H1N1 y de sarampión hace apenas un par de años. Ni qué decir de la exitosísima campaña de vacunación contra la polio y el sarampión que logró en 8 semanas vacunar a dos y medio millones de niños, el 90 por ciento de ese grupo poblacional. Es más, la OMS y la OPS hasta felicitaron al país por este logro.

Experiencia y capacidad para vacunación masiva existe, ¿entoncesss…?, ¿nos volvimos inútiles o solo es la falta de interés… o más ‘business’?

Necesitamos ciencia no suerte para torear esta pandemia. Urgen las vacunas.

Más que irónico, parece chiste cruel, que se anuncie que hay 198 camas de intensivo a nivel nacional y luego que estamos al 300 por ciento de la capacidad y por lo tanto alerta roja en el sistema de salud nacional. ¿Dónde están las 3 mil camas del Parque de la Industria?

Y hablando de este famoso hospital asentado en un terreno estatal otorgado a la Cámara de Industria en concesión, ahora resulta que, los señores quieren cobrarle al Gobierno nada más y nada menos que Q2 millones por mes en renta del espacio que el propio Gobierno les otorgó y que Coperex, la entidad administradora, recibe presupuesto del Ministerio de Economía por administrar un parque que es del Estado. La emergencia nacional no es una feria que genere ganancias a los privados, ¡el colmo! Si tuviéramos un Gobierno serio y que se haga respetar, de inmediato tramitaría quitarles el derecho de administración que se adjudican estos señores.

Guatemala es el único país del mundo donde un médico es Presidente durante esta pandemia y de los últimos en vacunación. ¡Vaya paradoja! Agregándole que hay más vacunados chapines en los EE. UU. que en Guatemala.

De oleada en oleada, hemos llegado a un tsunami, llegó el momento de exigir al Gobierno que dé la talla o se haga a un lado y nos deje a los ciudadanos organizarnos para salir adelante. Si no aportan por favor no estorben…