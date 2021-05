Espuma de mucho poso

Yo quería decir unas palabras para la Julius en la misa; me dio pena, porque ya no nos dijeron…

Mi querida ‘Julita’, ruego a Dios que tu camino a la luminosidad para alcanzar a Dios, sea fácil y lleno de estrellas a tus pies.

Dejaste huella indeleble en la tierra de amor, solidaridad, pasión, compromiso con los tuyos, un sentido de familia granítico… Trabajo y esfuerzo tesonero, política convencida de sus ideales, se arremangó las mangas y junto con la ‘Mila’ Sandoval y Ramiro Padilla fueron complotistas del MLN y estaban en el trasiego de armas, colaboraron valientemente al derrocamiento de Árbenz, junto con Eduardo Taracena de la Cerda que lideraba el ejército antiarbencista.

La prudencia de la Julius y la solidaridad no tenían límites… A mí me adoptó como su ahijada postiza… el verdadero ahijado era ‘Quique’. Compartimos la pasión por los muebles finos, por el ‘savoir faire’ y el bien recibir…. Además del arte y la moda, hasta nos familiarizó y emparentó con ‘Letty’ Abascal, la española de la realeza y el ‘Hola’, para ponernos al día en la moda y el buen vivir….

No hubo bautizo, primera comunión o boda donde no nos asesorara con sus sabios consejos y toques de un refinamiento de reina de reinas… Huella y ejemplo a emular, ese ‘carpe diem’ siempre…, a diario, y el entusiasmo por lo bello y la naturaleza la hizo ser un ser único…. Me duele que ya no voy a verla nunca más, pero me consuela que va bañada de polvo de estrellas y alas de mariposa y pétalos de flores al encuentro del Señor. Descansa en paz, mi amada Julius, hiciste honor a “permíteme crecer en el tiesto donde fui sembrada”… Te quise como a una segunda mamá y fue amor correspondido…