Recuperar al Colegio de Profesionales de las Ciencias Económicas del Pacto de Corruptos (II parte y final)

El objetivo de la elección, en segunda vuelta, que se realizará el próximo miércoles 5 de mayo, en el Club Aurora, zona 13, es en primer lugar, sacar al PACTO DE CORRUPTOS del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, representado por el PAU. Y en segundo lugar, establecer en nuestro Colegio Profesional, una nueva Junta Directiva y un nuevo Tribunal de Honor que se ocupe en primer lugar de los colegiados y que mantenga el prestigio y defensa de las profesiones que lo conforman. La planilla 1, de MAPA, se ha comprometido públicamente a hacerlo. Para los colegas que no han estado al tanto de las prácticas del grupo PAU, les señalo algunas de ellas. Este grupo es dirigido por, JOSÉ ROLANDO SECAIDA MORALES y sus achichincles. Para los muchos profesionales que trabajan con el sector privado, podrían enterarse de la conducta mantenida por este “seudoprofesional” en su desempeño y paso por el sector de ingenios azucareros de Guatemala. Hay que preguntar cómo fue su salida del mismo, pues sin duda, les dirán que jamás le extenderían un finiquito.Ya en la Facultad de Ciencias Económicas (FCCEE-Usac) fue el introductor del PACTO DE CORRUPTOS, aliado a Carlos Estuardo Gálvez Barrios, exrector de la Usac (ahora preso y sindicado de graves delitos penales). Ambos reelectos para desempeñarse en dos periodos. Durante también los dos periodos en los que se ha desempeñado hasta hoy el actual decano, Luis Suárez, ha sido beneficiado con una plaza de asesor del decano, en ocho años, sin que llegue a trabajar mucho, siendo que es jubilado de la Usac. Secaida y el PAU llevaron a la Presidencia del Colegio a ÓSCAR HAROLDO GARCÍA QUEMÉ, que no ejerció, pues fue preso y sentenciado. El Colegio de nuestro gremio juega un papel muy importante en la elección del decano de la Facultad de CC. EE. y en la elección del rector de la Usac. Además, tiene un espacio que debiera ocupar, alternadamente, con el Colegio de Contadores Públicos y Auditores en el Consejo Superior Universitario. Como se sabe, las actuales autoridades tanto de los dos colegios como del CSU no han resuelto como se alternarán los representantes electos en esos cargos y ante la Junta Directiva de la Facultad de CC. EE. Otro tema de importancia es el que se refiere a la elección de la mitad de los profesionales que se eligen para seleccionar a profesionales propuestos para ser jefe de la Contraloría General de Cuentas. Otro tema vital es el manejo del timbre, que ya cuenta con Q180 millones, mal administrados por estos mandamases del Colegio. Ojo con el fondo de nuestras PENSIONES.