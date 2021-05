Mousse de guayaba

La historia se repite y WikiLeaks informa que el nuevo jefe de Tangamandapio será Tobías Silvestre, más conocido como don ‘To’. Leamos su primera entrevista exclusiva: |¿Quién lo eligió don To? ||Un soplo divino. |¿El rumbo del mundo es otro? ||Si no se prostituye la democracia, sí. |¿Solucionará la crisis? ||Hay que recuperar el orden y terminar la corrupción. |¿El pueblo se opone? ||Por el contrario, está desesperado. |¿Su plan de gobierno? ||Educación, salud, infraestructura, seguridad, crecimiento económico y desarrollo social. |¿Y el Congreso? ||Disuelto y los diputados imputados de hechos delictivos, al bote. |¿Y la CC? ||Desaparece. La Corte será Suprema de Justicia con tres cámaras, incluida la Constitucional y vigente la carrera judicial, presidida 5 años por el magistrado de mayor edad, dotando al Organismo de recursos suficientes con jueces bien remunerados. |¿Y el MP? ||El Fiscal se designará de otra forma. |¿Qué tiempo gobernará? ||El necesario, el pueblo manda. |¿Prioridad? ||La reingeniería del Estado, fortalecer las instituciones y la cohesión social. |¿Inmigración? ||Se reducirá cambiando el sistema con una política integral y ayuda internacional. |¿Los empresarios? ||La mayoría entiende que en el siglo XXI no se puede vivir con la mentalidad del XIV. Hay que pagar salarios dignos, impuestos, exigir honradez, eficiencia y eficacia. La democracia implica un pensamiento de tolerancia, reformas económicas, financieras, políticas, fiscales y sociales. |Ese sector no aceptará. ||La oposición integrista es marginal y acepta o acepta. El gobernante no está subordinado a clanes, hay que cambiar sin seguir anclados en el pasado. |¿Y ‘mister’ Sam? ||Sabe que el cáncer no se cura con aspirinas. |Vino una Comisión. ||Siempre les cuentan el mismo cuento, con diferente sabor. |¿Las reformas serán, preferentemente radicales? ||El concepto no es imperativo ni excluyente, es una opción sobre la mesa. Así de simple.

|¿La corrupción? ||Exterminarla cueste lo que cueste, basta de violar la Ley y consentir perdularios de cuello blanco con privilegios. |¿Seguridad nacional? ||La pintan del color que les conviene. La única amenaza son los gobernantes ineptos y corruptos, el crimen organizado y pícaros de pacotilla, lo demás es puro cuento. |Dicen que no hay poder humano ni divino que arregle el país. ||Hay que intentarlo, la ignorancia es dueña de esa afirmación equivocada. Los grandes escollos esconden intereses arraigados, creen que la patria les pertenece. |¿Y la violencia? ||Tiene origen diverso y se deben analizar las causas con un enfoque humano integral. Hay distintas clases y diferentes formas de combatirla con éxito. |¿Y el COVID-19? ||El sistema de salud será modernizado y la vacunación voluntaria será masiva, ajena a cualquier falso y rapaz que quiera treparse a la guayaba, usando de mampara el virus.

|¿Es posible semejante reforma? ||Sí, con cambios profundos. El futuro de la juventud no puede seguir en manos de mediocres y corruptos en el poder para enriquecerse y destruir el Estado, la única forma de terminar con la mafia es con la razón o la fuerza. |¿El gabinete? ||Integrado por gente capaz y honrada, no por fotógrafos, maromeros ni todólogos. No será un corral donde reine la ignorancia y la infamia. |¿Expectativas? || Si seguimos enrollados en la democracia de salón, no habrá un cambio real. La democracia se construye, es un sistema virtuoso no una dádiva, hay que enseñar a respetarla, cuidarla y preservarla. |Faltan temas don ‘To’. ||Los trataremos la próxima vez. |¿Cuándo bebemos chicha? ||Cuando madure Maduro. Joya. ¡Qué pandemia ni qué ocho cuartos!, un banco pequeño cobra a los tarjetahabientes –con otra denominación– intereses por mora del 15 por ciento mensual y los capitaliza. A ese paso, seguirán pagando y debiendo hasta que se mueran. Si los demandan por no pagar, la ley pone a la USURA en su lugar. ¿Y la ‘Super’? Bien Súperr…