La paja en el ojo ajeno

Causó cierta hilaridad un trino que circuló, atribuido a Manuel Villacorta, que refiere un diálogo burlesco, pero adosado de un mordaz mensaje: “– ¿Usted es salvadoreño verdad?; – ¿Y cómo lo supo?; – Por su gorra con logo de Bukele. – ¿Y usted es guatemalteco verdad?; – ¿Y cómo lo supo?; – Por shute. Mejor preocúpese por su país, que falta le hace…”.

Parece que en estos países la democracia republicana, la independencia de poderes, se va desdibujando o tiende a desaparecer, para ubicar a todos en una sola corriente de pensamiento, ya sea oficial o de los que detentan el poder o porque se implanta como lo “políticamente correcto”, o porque la mayoría emocionalmente así lo quiere, aunque sea falaz o irracionalmente insostenible.

Valores fundamentales e inspiradores de nuestra Carta Magna, como un régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho, pueden perderse irremediablemente en la desesperación por salir de un régimen salpicado de corrupción, abuso de autoridad e irrespeto a las instituciones, sostenido por componendas en que prevalece el interés particular y no el bien común, bajo apariencias de legalidad y formalismos, que protege y favorece el latrocinio, tolera la incapacidad o negligencia gubernamental y que cobija al crimen organizado nacional e internacional.

Nos inquieta lo que sucede en los países vecinos, pero tampoco podemos afirmar que en el nuestro no terminemos encaminándonos a una tiranía (que abusa del poder político y gobierna de manera totalitaria), ya sea narcodependiente, oligarca o populachera.

Si bien es cierto que nuestra historia, sin importar su color partidario, ha estado salpicada de extensos regímenes dictatoriales, de fachada democrática y republicana, como los de Rafael Carrera, Justo Rufino Barrios, Manuel Estrada Cabrera o Jorge Ubico, o ensangrentada por el enfrentamiento armado interno que desgarró con destrucción y muerte a toda una generación de guatemaltecos, con la firma de la paz firme y duradera, empezamos a soñar un mejor futuro, más democrático, inclusivo, pacífico, constructivo y generador de prosperidad y oportunidades para todos. Pero lamentablemente hoy las condiciones no son lo que habíamos soñado; en general, se percibe un lamentable deterioro en la confianza, la credibilidad y la esperanza por un futuro mejor.

Nos escandaliza lo que sucede en Honduras o El Salvador, pero estamos viendo la paja en el ojo ajeno, sin preguntarnos cómo estamos en Guatemala y cuál será el futuro si no hacemos nada y seguimos solo criticando, descalificando, destruyendo, desde la gradería, pero sin entrar al campo de juego y jugárnosla en la construcción de un futuro diferente. No vayamos más tarde a llorar, por lo que no tuvimos los arrestos ni supimos defender en su momento.